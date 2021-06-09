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Kars'tan acı haber geldi. İzmir'e şehit ateşi düştü

Kars'ta keşfe giden askeri araç devrildi. Kazada Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Egemen Öztürk şehit oldu

Kars'tan acı haber geldi. İzmir'e şehit ateşi düştü
09 Haziran 2021 Çarşamba 08:37

Kars Kağızman ilçesine bağlı Karagüney köyüne keşif için giden askeri araç, şarampole devrildi. Kazada, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Egemen Öztürk şehit olurken, 2 avukat hayatını kaybetti. 1 asker ise ağır şekilde yaralandı. Şehit Öztürk'ün İzmir'in Karabağlar ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği ve askeri heyet akşam saatlerinde şehidin Yurdoğlu Mahallesi'ndeki evine gelerek, baba Orhan Öztürk'e şehadet haberini verdi. Acı haberin ardından Şehit Egemen Öztürk'ün baba evi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Öztürk'ün evli ve 7 aylık bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

Astsubay Kıdemli Başçavuş Egemen Öztürk'ün cenazesi yarın ikindi namazına müteakip düzenlenecek askeri törenle Çatalca Köyü'nde toprağa verileceği öğrenildi.

VALİ KÖŞGER BAŞ SAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Kars/Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Egemen Öztürk görev esnasında içinde bulunduğu aracın kaza yapması nedeniyle şehit olmuştur. İzmirli şehidimize Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına sabır metanet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kars #izmir şehit #egemen öztürk
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