Kars'tan Başkan Soyer'e tohum teşekkürü: Sayenizde tahıl ambarı olacağız

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kuraklıkla mücadele eden Kars’ın Susuz ilçesine verdiği 105 tonluk can suyu niteliğindeki tohum desteğine Susuz’dan teşekkür geldi. Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur “Susuz, Tunç Başkanımın, İzmir ve diğer belediyelerimizin sayesinde tahıl ambarı olacak” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla büyüyen tarım dayanışması Kars’ın Susuz ilçesine ulaştı. Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, kuraklık nedeniyle üretimde meydana gelen zararla mücadeleye 105 tonluk arpa ve buğday tohumu bağışıyla destek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Geçen yıl aşırı kuraklığın yaşandığı Susuz'da çiftçiler tohumluk tahıl hasadı yapamadıklarından bu yıl ekim de yapamayacak duruma gelmişti.

“Projenin koordinatörlüğünü Soyer üstlendi”

Oğuz Yantemur, Tohum Destek Projesi’ni Başkan Soyer’in çok önemsediğini dile getirerek, “Projenin koordinatörlüğünü kendisi üstlendi. Bugün burada görmüş olduğunuz tohumlar İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Susuz’a gönderildi. Çiftçilere dağıtılmak üzere verildi. Burada 55 ton buğday 50 ton da arpa tohumu bulunuyor. Yine İzmir’in ilçe belediyelerinden de tohum almaya devam ediyoruz. Diğer belediyelerimizden de tohum yardımları gelmeye devam ediyor. Nisan ayının 15’inden sonra tohumları köylüye dağıtıp ekmelerini sağlayacağız” dedi.

Ekmeklik buğday olması önemli

Tohumların temiz olduğunu vurgulayan Yantemur, “İçine başka bir tohum da karışmamış. Bu üretimi de arttırır. Ayrıca bu ekmeklik bir buğday çeşidi. Bu da çok önemli. Gıda fiyatlarının bu kadar arttığı bir dönemde ekmeklik tohumun önemi daha da artıyor. İnsanlarımız kışın hem kendi hem de hayvanlarının ihtiyaçlarını giderecekler. Bu da bizi mutlu ediyor. İnşallah eski günlerimize geri döneceğiz” açıklamasında bulundu.

Bahar şenliği havasında tohumla toprak buluşacak

Yantemur sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sene Susuz’da bir bahar şenliği havasında tohumla toprağı buluşturmayı düşünüyoruz. Tunç Başkanıma ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Susuz, Tunç Başkanımın, İzmir ve diğer belediyelerimiz sayesinde tahıl ambarı olacak. Çiftçilere verdiğimiz tohumları aynı miktarda geri alıp seneye de bu işi daha ileri boyutlara taşıyıp sürdürmeyi düşünüyoruz.”

Başkan Soyer’in Meclis’te yaptığı çağrıyla ilçe belediyelerden de 25 tonluk destek sağlanacak. Başkan Tunç Soyer, Susuz’a tohum desteğini İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne acil koduyla getirmişti.

Üreticiler ise dayanışmadan memnun

Susuz Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Kurtuluş Kından: “Başkanımız Oğuz Yantemur’un başlatmış olduğu tohum destek kampanyasına cevap veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer’e ve İzmir halkına teşekkür ediyoruz. Gönderilmiş olan tohumlar yüzde 25 daha verimli ve sertifikalı tohum. İnşallah bu yıl geçen yıla nazaran daha bereketli olacak.”

İnönü Mahallesi Muhtarı Ahmet Mahmutoğlu: “Destek veren belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Biz isterdik ki Susuzlu iş insanlarından beklerdik ama olmadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve İzmir halkından Allah razı olsun. Bu tohumlar yüzde 25 daha kaliteli.”

Susuz İnkılap Mahallesi Muhtarı İsmet Okat: “Kardeş belediyemiz olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden bu sene kuraklıktan dolayı yardımlar aldık. En son yardım olarak buğday ve arpa vererek yardım etti. Allah razı olsun. İş insanları da yardım etseydi, hiçbirinden ses çıkmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi büyük katkılarda bulundu. Bu sene ekeceğiz ve önümüzdeki yıllarda daha iyiye gideceğiz. Yardım eden tüm CHP’li belediyelere teşekkür ederim. Özellikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e özellikle çok çok teşekkür ederim. İlçemizi 1 sene önce ziyaret etti. Tüm ekibine teşekkür ederim. Burada bize yardımlar için söz verdi ve hepsini de yerine getirdi” dedi.

Üretici Atif Lizor: “Yıllardır burada, Kars çevresinde sebzecilik yapıyoruz. Seralarımız var. Başkanımızın ve belediye başkanlarımız başlattığı yardım kampanyası köylünün dönüşüne öncülük yapacak. Burası tahıl ambarı olacak ve inşallah gelecek yıl üretimimiz fazla olacak. 5 bin dönüme yakın arazi ekiyor bu tohum. 5-6 çuval bile buğday bulamıyorduk. Bu aynı zamanda bir teşvik olacak. Yulafa yönlendirilme vardı, şimdi buğdaya, arpaya yönelme olacak. Sulu araziye dönmeye teşvik olarak görüyorum. Bu bir adımdır. Bu buğdayın sertifikalı olması kazanımdır. Ne olursa olsun tohumun ismini bilmemiz gerekiyor. Gelecek yıl verim alabilmemiz için tohumu bilmemiz lazım. Halkımız da ektikçe genetik özelliklerini öğrenecek. Bunu bu yılla kıyaslarsak yanılırız. Tohumları tanımamız ve not etmemiz gerekiyor.”