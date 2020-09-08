Karşıyaka, "9 Eylül Onurumuz” diyor

İzmir’in kurtuluşunun 98. yılı Karşıyaka’da da coşkuyla kutlanacak. Küresel salgın koşullarında gerçekleştirilecek etkinlikler arasında, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak “9 Eylül Onurumuzdur” adlı söyleşi de yer alıyor

Bugün, saat 16.00’da başlayacak etkinliği Haluk Işık yönetecek. Dr. Şule Sevinç Kişi ile Hüsnü Tekeşin’in konuk olacağı programda, 9 Eylül’ün dünya, Türkiye, İzmir ve Karşıyaka açısından taşıdığı anlam, uzman tarihçilerin gözünden anlatılacak. Geçmişin birikimlerden günümüz gerçeklerine bir ufuk turu olarak gerçekleştirilecek etkinlikte, İzmir ve Karşıyaka’nın, Türkiye Cumhuriyeti için neden vaz geçilemez değerler simgesi olduğunun gerekçeleri masaya yatırılacak.

Söyleşiye davet

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, etkinlikle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “9 Eylül, İzmir’in ve Karşıyaka’nın kimliğinin, kişiliğinin ve duruşunun simgesidir. Bu tarih bir yandan bir kentin tarihsel değerini, bir yandan Türkiye Cumhuriyetine sonsuz bağlılığını anlatır. Bu yıl bilinen koşullar nedeniyle, bu onuru kısıtlı etkinliklerle kutluyoruz. Ama koşullar ne olursa olsun, 9 Eylül özgürlük ve bağımsızlığımızın sönmeyen meşalesidir ve yarınlarımızı aydınlatmaktadır. Demokratik, laik, çağdaş ve sosyal hukuk devleti ilkelerimiz, bizim kırmızı çizgimizdir. Sınanamaz, sorgulanamaz, tartışılamaz. Sayın Kişi ve Tekeşin sayesinde bir tarih yolculuğuna çıkacak, belleğimizi ve kararlılığımızı tazeleyeceğiz. Değerli konuklarımıza teşekkür ederken, yeryüzünün her yerinde yüreği bu değerlerle atan herkesi, bu önemli söyleşiye davet ediyorum.”



