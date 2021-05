Karşıyaka Belediye Başkanı'ndan o açıklamaya cevap!

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Atakent Mahallesi'nde bulunan Emlak Bankası konutlarıyla ilgili imar planı kararının bölgede yaşayanların talep ve beklentileriyle alındığını bildirdi

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın açıklamasıdır:

Değerli Basınımızın ve Kamuoyunun dikkatine;

"Bugün bazı yayın organlarında Nevzat Özkılıç isim kaynaklı olduğu ifade edilen bir açıklamanın; "İzmir'de Kılıçdaroğlu'nun sözü geçmiyor" şeklinde haddini oldukça aşmış bir başlık ve ifadeyle yayınlandığını üzüntüyle izledik. Adı geçen kişinin kendini bir temsilci/ sözcü olarak takdim ederek, sürekli gerçek dışı, abartılmış, çarpıtılmış beyanlarda bulunması, Karşıyaka'nın kamu yararını, halkımızın görüşlerini ve hukuku gözeterek aldığımız kararlarla ilgili kendisine daha önce verdiğimiz cevapların ötesinde bir cevap verme ihtiyacı da duyulmadığı için cevap vermemizi gerektirmemişti. Ancak bugün yayınlatılan haberlerde Genel Başkanımızın iyi niyetli yaklaşımını çarpıtmayı ve kendisinin biz belediye başkanlarına duyduğu güven ve itimatı yok sayarak, çarpıtılmış bir algı oluşturmayı amaçlayan sınırı aşmış, art niyetli beyanına cevap vermemiz zorunlu oldu.

1) Atakent ile ilgili plan kararı, bölgede yaşayan halkımızın genel talep ve beklentileri sorularak ve çoğunluğun beklentisi gözetilerek hukuk çerçevesinde alınmış bir karardır. Mevcut alanda binaların inşaat hakkı aynı şekilde korunmuş, bölgede yaşayan halkın o bölgenin özel ve nitelikli dokusunun korunması talebi dikkate alınarak bu karar verilmiştir.

2) Plan kararı askıya çıkarıldığı zaman 135 bağımsız birim sahibinden itiraz gelmiş olup bu oran tüm mülk sahiplerinin yaklaşık yüzde 10'una karşılık gelmektedir. Diğer bir deyişle yaklaşık yüzde 90 oranında itiraz görmeyen bir plan olarak kabul görmüştür.

3) Sayın Genel Başkanımız her zaman yerel yönetimde demokratik ve katılımcı bir anlayışı savunmakta, CHP'li belediye başkanlarına bu yönde tavsiyelerde bulunmakta ve her zaman "Kanunlara ve Hukuka uygun olarak" kararlarımızı almanın önemine dikkat çekmektedir. Bu haberde beyanda bulunan kişinin Sayın Genel Başkanımızla görüşmesinde, Belediye Başkanımız bizzat görüşmeye eşlik etmiş, Nevzat Özkılıç'ın muhtar olmadığı halde kendini mahalle Muhtarı olarak takdim ettirdiğine üzülerek şahitlik etmiştir. Bu görüşmede Sayın Genel Başkanımız her zamanki anlayışlı, demokratik tavrının göstergesi olan cümlelerle görüşlerini ifade etmiş, ancak çoğunluğun kararına riayet edilmesi dışında bir kanaat belirtmemiştir.

4) Kendisi CHP üyesi olmayan Nevzat Özkılıç'ın zaman zaman CHP'ye verilen oylar üzerinden gerekçe oluşturmaya çalışmasını ibretle ve üzüntüyle izlemekteyiz. Kaldı ki plan kararı alınan bölgede halkın büyük çoğunluğunun desteği ve talebi bölgenin daha yoğun yapılaşmaması, bölgenin bu şekliyle korunması yönündedir.

5) Plana hukuk yoluyla itiraz edilmesi, ülkenin her yerinde hemen her plan kararından sonra mutlaka yaşanan bir süreçtir. Bu plan kararına mahkeme yoluyla itiraz edilmesini de, planın hatalı bir karar olduğuna dair bir gösterge olarak ifade etmeye çalışmak, bir başka fırsatçılıktır.

Belediye Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri ve Türkiye'nin muhtemel gelecek Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun her zaman savunduğu ve CHP'nin kuruluşundan bugüne koruduğu ilkelerine tam bağlılıkla çalışmaya devam edecektir. İnsanlarımızı aldatmayı amaçlayan her türlü siyasi algı çabası cevabını seçim sandıklarında görecek, takdir her zaman yüce milletimizin olacaktır.

Saygılarımızla"