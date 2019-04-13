Karşıyaka Belediye Meclisi'nde yeni dönemin ilk toplantısı yapıldı

Karşıyaka Belediyesi’nin yerel seçimler sonrasındaki ilk meclis toplantısı, Cemil Tugay başkanlığında gerçekleşti.

Karşıyaka Belediye Meclisi'nde yeni dönemin ilk toplantısı yapıldı
13 Nisan 2019 Cumartesi 10:38

Mazeret bildiren bir üye dışında tamamının katıldığı meclis oturumunda komisyon ve encümen üyeliklerinin seçimleri de yapıldı. Seçimlerde Meclis Birinci Başkan Vekili Atilla Baysak, İkinci Başkan Vekili ise Yaşar Özcan oldu. Tek kaygısının daha güzel ve yaşanır bir Karşıyaka olduğunu belirten Tugay, şunları söyledi:

“Bu mecliste bizim partimiz Karşıyaka’dır, muhatabımız yediden yetmişe tümüyle Karşıyakalı hemşerilerimizdir. Stratejimizi çizen ve çizecek olan, bu kente ait aşkımız; bilime, akla, mantığa olan inancımızdır. Bu kentin tarihine, doğasına, kültürüne, sanatına ve birikimlerine olan saygımızdır. Yöntemimiz şeffaflık, dürüstlük, yansızlık ve çağdaşlıktır. Böyle başlıyoruz ve böyle sürdüreceğiz.”

Etiketler; #karşıyaka belediyesi #Belediye Meclisi #Başkan Cemil Tugay #meclis toplantısı
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