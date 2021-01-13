Karşıyaka Belediyesi, eczanelere personel yetiştirecek

Karşıyaka Belediyesi, hem istihdama katkı sağlamak hem de eczanelerin nitelikli personel ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla İzmir Eczacı Odası ile iş birliği yaptı

İki kurumun ortaklığında düzenlenecek ‘Eczane Destek Personeli Eğitimleri’ne ilişkin protokol, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan tarafından imzalandı.

Yakın zamanda başvuruları alınmaya başlanacak olan ücretsiz kurslar, Karşıyaka’da ikamet eden ve en az lise mezunu olan vatandaşlara açık olacak. Eğitimler pandemi önlemleri kapsamında online olarak gerçekleştirilecek. Toplam 60 saatlik kurs programıyla; eczanelerde, eczacı gözetim ve denetiminde satış, ön muhasebe, hizmet ve organizasyon faaliyetleri ile kurumsal işlemleri yürütebilecek elemanlar yetiştirilecek. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara kurs bitirme belgesi verilecek ve eczacılar işe alımda bu belgeye sahip olan kişilere öncelik tanıyacak.

Topluma hizmet noktasında önemli bir iş birliği hayata geçirmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Bu projeyi bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz en değerli çalışmalardan biri olarak görüyoruz. Hem vatandaşlarımıza meslek edindirme ve istihdama katkı sağlama şansımız olacak, hem de sağlık hizmetleri içerisinde çok önemli görevler üstlenen eczanelerimize nitelikli personel yetiştirme imkanı bulacağız. İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan ve Yönetim Kurulu’na, destek veren tüm değerli eczacılarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Protokol imza törenine Başkan Tugay ve Başkan Sayılkan ile birlikte, İzmir Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Tülay Basut, Denetleme Kurulu Üyeleri Handan Kula ve Neslihan Gökhan ile Eğitim Koordinatörü Hakan Şimşek de katıldı.