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Karşıyaka Belediyesi güneş tarlasından 19 ayda 5 milyon TL kazandı

Karşıyaka Belediyesi güneş tarlasından 19 ayda 5 milyon TL kazandı
25 Ağustos 2022 Perşembe 10:59

Yamanlar Dağı eteklerinde bulunan güneş tarlası kapasitesini geçtiğimiz 2 yıl içinde iki katına çıkaran Karşıyaka Belediyesi, 19 ayda 5 milyon liralık gelir elde etti.

2014’te 2013 panelle kurduğu güneş enerjisi santraline (GES) 2020 yılında 4 bin 224 panel ekleyen belediye, yenilenebilir enerji alanında önemli bir yatırıma imza atmış oldu. 17 dönümlük alan üzerinde bulunan santral, geride kalan 19 ayda 2 milyon 835 bin 688 kilowatt saat enerji üreterek 5 milyon 005 bin 375 liralık gelir sağladı.

Sağladığı geliri kendisine ait bina ve tesislerin elektrik giderleri için enerji şirketleriyle mahsuplaşmada kullanan belediye bu sayede önemli bir tasarruf sağlamış oldu. Karşıyaka Belediyesi’nin Güneş enerjisi kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Karşıyaka, İzmir'de en güçlü güneş enerjisi sistemine sahip belediye konumunda. Bu proje, Karşıyaka'nın iklim değişikliğine karşı aldığı önlemlerin çok önemli bir parçasıdır. Karbon salınımını azaltarak, ağaçlarımızın, doğamızın, dünyamızın ve çocuklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz. Diğer yandan, hem Belediye bütçesine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamış oluyoruz. Bu anlayışla, 2030 için hedefimiz, Belediye'mizin enerji ihtiyacının yüzde 100'ünü GES'ten karşılamaktır” dedi.

Etiketler; #izmir #karşıyaka #güneş tarlası
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