Karşıyaka Belediyesi hafriyat firması temsilcileri ile görüştü

Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Yıldırım ve Kentsel Dönüşüm Müdürü Tuğba Yıldırım, kent genelinde devam eden ağır hasarlı binaların yıkım işlerini yürüten hafriyat firmalarının temsilcileri ile bir araya geldi

Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Yıldırım ve Kentsel Dönüşüm Müdürü Tuğba Yıldırım, kent genelinde devam eden ağır hasarlı binaların yıkım işlerini yürüten hafriyat firmalarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Ağır hasarlı binaların yıkım işlerinin daha sağlıklı yürütülmesi ve çevrede bulunan diğer vatandaşları en az etkileyecek şekilde yapılması için gerçekleştirilen toplantıda firma temsilcilerinin sorunları dinlendi. Bunun yanı sıra vatandaşlardan Karşıyaka Belediyesi'ne iletilen şikayetler de gündeme getirildi. Belediye Başkan yardımcısı Zeki Yıldırım ve Kentsel Dönüşüm Müdürü Tuğba Yıldırım, hafriyat firmalarını uyararak vatandaşın yaşam alanlarının korunması için hassasiyet gösterilmesini istedi. Ayrıca Karşıyaka Belediyesi'nin vatandaşın ve firmaların yanında olduğunu belirterek, haklarının korunacağını bildirdiler.