Karşıyaka Belediyesi'nde yüzde 15 zam

Karşıyaka Belediyesi’nde görev yapan memurlara yüzde 15 oranında zammı kapsayan toplu iş sözleşmesi, Başkan Cemil Tugay ve Tüm Yerel Sen 2 Nolu Şube Başkanı Tamer Yiğit Güler tarafından imzalandı

Memurların da katıldığı törende konuşan Başkan Tugay, “Görüşmeler sırasında uyumlu, anlayışlı, saygılı tavırları için sendika temsilcilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Memurların memnuniyetle karşıladığı toplu iş sözleşmesinin imza töreni Karşıyaka Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Adil bir duruş sergileyeceğini belirten Başkan Tugay,”Belediye Başkanı olduğum dönemde; gerçekten çalışan, işinin hakkını veren tüm mesai arkadaşlarımızın gerek işlerini devam ettirmeleri açısından sağlanacak şartlar gerekse emeklerinin karşılığını almaları açısından gerçekten çok adil bir duruş sergileyeceğime, samimi olarak siyaset gözetmeyeceğime dair kişisel duruşumu tekrar burada size ifade etmek istiyorum” diye konuştu. Tugay, sözlerine şöyle devam etti: “Biliyorum ki sizlerle önümüzdeki beş yıl çok güzel günleri birlikte yaşayacağız. Ama şundan eminim belediye başkanı olarak ben size ne kadar değer verdiğimi gösterirsem, sizler de bu kuruma ne kadar sahip çıktığınızı, ne kadar ait olduğunuzu gösterebilirseniz; o zaman bu keyfi, mutluluğu, başarıyı hep birlikte yaşarız. Önümüzdeki zorlu sıkıntılı günlerde lütfen yardımcı olun. Hep birlikte belediyeyi mümkün olan en iyi hizmet noktasına getirelim. Hiç kimsenin hakkını yemeyecek şekilde bu belediyeyi yürütmeyi yönetmeyi hep birlikte başaralım. Bu görüşmeler sırasında uyumlu, anlayışlı, saygılı tavırları için sendika temsilcilerimize çok teşekkür ediyorum. Emekleriniz için de ayrıca teşekkür ediyorum, toplu iş sözleşmesinin de hayırlı olmasını diliyorum.”

Komediyi izleyeceğiz

Tüm Yerel Sen 2 Nolu Şube Başkanı Tamer Yiğit Güler de, Ağustos ayında Hükümet ve Memur Sen arasında yapılacak görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını beklediklerini dili getirdi. Güler, “Yandaş sendika Memur Sen ile hükümet toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yapacak. Komediyi izleyeceğiz. Bugün enflasyon yüzde 40’ın üzerindeyken bize yüzde 6 zam verdiler. Yüzde 10’u 20’yi çok büyük bulmaya başladık. Ancak yine de Ağustos’taki görüşmelerden umutluyuz. Çünkü önce yemeğimize göz diktiler ve yemek kartlarımız iptal edildi. Onun da müjdesini verelim. Yüzde 99 Ağustos ayındaki görüşmeler sonrasında yemek kartları yeniden devreye girecek gibi görünüyor. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.