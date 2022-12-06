Karşıyaka Belediyesi'nin banka hesabına ipotek konuldu, DİSK eylemle tepki gösterdi!

DİSK Genel-İş Sendikası İzmir Şubeleri, belediyelerin vergi ve SGK borçları gerekçe gösterilerek banka hesaplarına ipotek konulmasına tepki gösterdi. İller Bankası’nın yaptığı kesintiye ve belediyelerin hesaplarına konulan ipoteğe tepki gösterilen açıklamada DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, belediyelerin işçi maaşlarını ödeyemeyecek duruma geldiğini söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) yönetimindeki Karşıyaka Belediyesi’nin vergi ve SGK borçları gerekçe gösterilerek banka hesaplarına ipotek konulması ve İller Bankası’ndan gelen payının düşmesi sebebiyle çalışanlarına maaşlarının bir kısmını ödeyememesi üzerine Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu(DİSK)’na bağlı Genel-İş Sendikası İzmir Şubeleri tarafından Konak Meydanı’ndaki SGK binası önünde basın açıklaması düzenledi. Yapılan açıklamada İller Bankası’nın yaptığı kesintiye ve belediyenin hesaplarına konulan ipoteğe tepki gösterildi.

Yasal değil

Basın açıklaması metnini okuyan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “Kamu hizmetleri, özelde de belediye hizmetleri hem toplumun temel taşlarıdır, hem de iş kolumuzda çalışan işçilerin istihdam alanıdır. Bu yüzden belediyelere uygulanan taraflı ya da tarafsız davranışlar doğrudan bizi ve üyelerimizi ilgilendirmektedir. Yerel yönetimlerin özel bir durumları söz konusu değilse, herhangi bir kaynakları yoktur. Gelirleri İller Bankası payı, emlak vergisi, katı atık vergisi gibi ödemeleridir. Artık vatandaş emlak vergisini ödemekten imtina etmektedir; çünkü emlak vergisine sürekli af getirilmektedir. Bu durumda belediyeler en büyük gelirlerinden birisi olan emlak vergisi gelirlerinden mahrum kalmaktadır. Ayrıca İller Bankası payı ile hem işçi maaşları, hem de belediyelerin hizmetleri için gönderilen İller Bankası payı, merkezi hükümet tarafından göndermesi gereken miktarı kesintiye uğratılarak gönderiliyor. Bu durumda geliri olmayan belediyeler işçi maaşlarını ödeyemeyecek duruma gelmişlerdir. Üstelik bunun üzerine bir de SGK ve vergi borçları bahane edilerek, bazı belediyelerin borçları kadar, bazı belediyelerin tüm mal varlıklarına ipotek konulmuştur. Bu durum yasal değildir, çünkü SGK ve vergi borcu ne kadarsa bir kurumun o tutar kadar mal varlığına ipotek ve haciz konulması gerekmektedir” dedi.

Sarı, muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelerin tüm taşınmazlarına ihtiyati tedbir kararı konulurken iktidarın yönettiği belediyelerde ise sadece SGK ve vergi borcu kadar belediye taşınmazına ya da hesabına haciz konulduğunu ifade etti. Sarı, “Geçmişten hepimizin tanık olduğu iktidar partisinin aldığı belediyelerden bir tanesi olan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne her türlü kolaylık sağlanmış, hatta yasa çıkartılarak vergi borçları silinmiştir. Aynı şekilde Aliağa Belediyesi’nde Bergama Belediyesi’nde cami, okul gibi kamu yararına olan yerler vergi borçlarına sayılarak devredilmekte, aynı şekilde muhalif belediyelerin talebine cevap verilmemektedir. Şimdi sorarız yandaş bir belediyede çalışan işçiler olsak bu başımıza gelecek miydi? Bunların sonucu olarak da belediyeler ek bir geliri olmadığı ve mal varlıklarını değerlendiremediği, aynı şekilde İller Bankası’ndan gelen para da yetmediği için işçinin maaşını ödeyememekte ve bu da biz işçileri açlığa, yoksulluğa ve sefalete mahkûm etmektedir” diye konuştu.

İktidara çağrı

Siyasi iktidara ve ilgili bakanlıklara seslenen Sarı, “İller Bankası’ndan gelen payı düşürmek yerine, bu payı kamu yararına kullanacak olan belediyelere enflasyon oranında arttırarak gönderin. Bankaların belediyelerin talepleri doğrultusunda kredi onayı vermesinin önündeki engelleri kaldırın. İktidar Belediyelerine ve yandaş çetelere yaptığınız gibi sizden olsun olmasın tüm belediyelerin, ya vergi ve SGK borçlarını silin ya da mal varlıklarına, belediye hesaplarına sadece borçları kadar ipotek koyun, tüm mal varlıklarının üzerinden ihtiyati tedbir kararını kaldırın. Bu sözünü ettiğimiz konuların acil düzenlenmesi için çalışma yapmazsanız, işçiler geçen ay eksik aldıkları maaşı bu ay hiç alamayacaklar. Ve bu durumda da biz tüm üyelerimizle birlikte daha güçlü bir şekilde her alanda her işyerimizde eylemler yapmaya devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşırız” ifadelerini kullandı.

Sarı, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin milletvekillerine seslenerek “AKP, MHP, CHP, İYİ Parti, HDP milletvekillerine sesleniyoruz; İzmir’de, işçinin ekmeğini kesecek tüm hamlelere karşı Meclis’te yüksek sesle, direnişle cevap vermezseniz, yarın sokaklarda işçilerden oy beklemeyin, oy istemeyin” dedi.