Karşıyaka Belediyesi ve AKUT iş birliği yapacak

Karşıyaka Belediyesi, önümüzdeki süreçlerde gerçekleştirilecek acil durum ve afet yönetimine ilişkin proje, eğitim ve faaliyetler için iş birliği sağlamak üzere Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile bir protokol imzaladı

Törene; Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve AKUT İzmir Ekip Lideri Ramazan Ergut ile AKUT İzmir Kurumsal Bölüm Sorumlusu Nuran Ergün, AKUT İzmir Yerel İlişkiler Birim Sorumlusu Selin Orhan ve AKUT İzmir Eğitim Bölümü Baturalp Özdemir de katıldı. AFET GÖNÜLLÜLERİNE DESTEK Başkan Cemil Tugay “Son derece önemsediğimiz bu çalışmada bizlerle yan yana gelen AKUT’a çok teşekkür ediyorum. Protokol gereği yürütecek olduğumuz çalışmalarla mahallelerde oluşturulacak ‘Mahalle Afet Gönüllüleri’ ekiplerine afet bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak üzere destek sağlanarak vatandaşlarımızın olası afetlere karşı her an hazırlıklı olmaları amaçlanmaktadır” dedi.