Karşıyaka Belediyesi’nden 65 yaş üstüne hizmet hamlesi

Karşıyaka Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak kurduğu ‘İleri Yaş Hizmetleri’ birimi ile kentte yaşayan ileri yaşlı vatandaşlar için önemli projeler üretiyor. Bu kapsamda 65 yaş üstü vatandaşlar spordan kültür sanata, dijital eğitimden evde tamir hizmetine kadar pek çok alanda belediye hizmetlerinden faydalanabiliyor

İleri Yaş Hizmetleri birimi tarafından hazırlanan projeler doğrultusunda eğitim planı oluşturuldu. 5 haftaya yayılan program kapsamında pilot mahalle olarak belirlenen Mavişehir’de 65 yaş üstü vatandaşlara dijital okuryazarlık eğitimi verildi. Eğitimler 6 Karşıyakalı üniversite öğrencisi tarafından gönüllülük esasıyla gerçekleştirildi. Vatandaşlara telefon, tablet ve bilgisayardan bankacılık işlemleri, hastanelerden online randevu alma ya da sonuçları görüntüleme gibi basit uygulamalar öğretildi. Karşıyaka’nın tüm mahallelerinde gerçekleştirilmesi planlanan eğitim programının ikinci durağı yapılacak olan ihtiyaç analizleri sonrasında belirlenecek.

GÜNÜBİRLİK ŞEHİR TURU

Keyifli vakit geçirmeye yönelik kültür-sanat faaliyetleri de start aldı. Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki 65 yaş üstü vatandaşlar için Ödemiş’e gezi düzenlendi. Tur rehberi eşliğinde Ödemiş ve Birgi’nin tarihi yerleri ve müzeleri ziyaret edildi. Ardından kadın el emeği ve sebze pazarına da ziyarette bulunan Karşıyakalılar, keyifli ve dopdolu bir gün geçirdi. Ardından Alaybey Mahallesi’ndeki vatandaşlar için de Tire ilçesine gezi yapıldı. Müzelerin ve tarihi yerlerin ziyarete ile başlayan gezide Tire Pazarı ziyaret edildi. Birim yetkilileri günübirlik gezi programlarını da zaman içerisinde her mahallede düzenlenmesini planladıklarını aktardı.

SAĞLIK İÇİN HAREKETLİ YAŞAM

Spor İşleri Müdürlüğü tarafından sabah sporu programı devreye sokuldu. Sağlıklı yaş alma aktiviteleri kapsamında her pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sabah saat 08.30’da Gondol Kafe’nin arkasındaki çim alanda spor aktiviteleri düzenleniyor. Karşıyakalı büyükler sabah sporu, bocce, dart ve badminton aktiviteleri ile alanında uzman eğitmenler ile birlikte hem spor yapıyor hem de keyifli vakit geçiriyor.

EVDE TAMİR HİZMETİ

Bu faaliyetlerin yanı sıra 65 yaş üstü vatandaşlar için evde tamir hizmeti de faaliyete geçirildi. İsteyen vatandaşlar evlerindeki küçük arıza, tamir ve bakım ihtiyaçları için belediyeden hizmet talep edebiliyor. 444 1 575 numaralı çağrı merkezi ile 0530 125 1355 numaralı Whatsapp ihbar hattını arayan 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz bir şekilde hizmet veriliyor. Oluşturulan ekip, ihbar üzerine gittiği evlerde küçük arıza tamir ve bakımları gerçekleştiriyor.