Karşıyaka Belediyesi’nden iki afet kentine aşevi

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından yaraları dayanışma ile sarmak için seferber olan Karşıyaka Belediyesi, bölgeye desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Belediye, afet kentlerine gönderdiği yardım malzemelerinin yanı sıra, depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacı için de harekete geçerek Gaziantep’in İslahiye ilçesinde ve Malatya’da aşevi oluşturdu.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir hafta önce kurulan aşevi çadırında, Karşıyaka Belediyesi’nin aşçı ve çalışanlarından oluşan 5 kişilik ekip görev yapıyor. Buradan her gün sabahları çorba ile iki öğün yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor. Afetzedelere hizmet vermeyi sürdüren aşevi çadırını geçtiğimiz günlerde CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da ziyaret etti. Malatya Fuar Alanı’nda oluşturulan aşevinde ise yine Karşıyaka Belediyesi’nin bölgeye gönderdiği aşçılar ve yardımcıları tarafından günde iki öğün sıcak yemek sunuluyor.

DAYANIŞMA SÜRÜYOR

Öte yandan Karşıyaka Belediyesi, afetin ilk gününde başlattığı dayanışma kampanyası kapsamında şu ana kadar 26 tır, 22 kamyon ve 9 kamyonet yardım malzemesini afet bölgelerine gönderdi.

YARDIM GÖNDERİLEN İLLER

• Gaziantep merkez, ilçe ve köyleri

• Adıyaman merkez, ilçe ve köyleri

• Kahramanmaraş merkez, ilçe ve köyleri

• Hatay merkez, ilçe ve köyleri

• Malatya merkez, ilçe ve köyleri

Belediye bu hafta yurt dışından gelecek olan 25 adet 6 kişilik izolasyonlu çadır ve bölgemiz üreticilerinden temin edilecek 6 adet donanımlı konteyneri de hızla bölgeye ulaştıracak.