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Karşıyaka Belediyesi’nden kadın üreticilere destek

Karşıyaka Belediyesi bünyesinde hizmet veren kafelerde, Karşıyaka Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin gıda ürünlerinin satışı yapılmaya başlandı

Karşıyaka Belediyesi’nden kadın üreticilere destek
18 Haziran 2021 Cuma 15:55

Türkiye’nin dört bir yanından kooperatiflerin ürünleri Kent Market raflarında yerini almıştı. 2021 yılını “Kooperatif Yılı” ilan eden Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş., Karşıyakalı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin gıda ürünlerini kafeleri aracıyla Karşıyakalılar ile buluşturmaya başladı.
 “Çiftlikten Sofraya” sloganıyla çıkılan yolda kaliteli, sağlıklı ve uygun fiyatlı kooperatif ürünlerini aracısız bir şekilde Karşıyakalılara ulaştıran Kent A.Ş., raflarında yer alan yüzlerce kaliteli ve sağlıklı kooperatif ürünü sayısını 2021 yılında artırmaya devam ediyor. Karşıyakalıların yoğun ilgi gösterdiği kooperatif ürünleri Kent Marketler’den sonra Kent A.Ş. tesislerinde de raflarda yerini almaya devam edecek.

Etiketler; #karşıyaka belediyesi
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