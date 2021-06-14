Karşıyaka Belediyesi’nden “Temel Elektronik ve Kodlama Eğitimi”

Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. tarafından Evrensel Çocuk Merkezi’nde “Temel Elektronik ve Kodlama Eğitimi” verildi

Kent A.Ş. ARGE Birimi tarafından mini bilgisayar üretilmiş, ilk parti olarak 100 adet mini bilgisayar ücretsiz bir şekilde öğrencilere dağıtılmıştı. MiniπC adı verilen bu sistem; Raspberry Pi tabanlı eğitime destek amacıyla geliştirilerek öğrencilerin kodlama yapabileceği şekilde tasarlanmıştı.

Kent A.Ş. ARGE Birimi’nden Ahmet Dipçin ve Cem Uğur tarafından MiniπC’leri kullanacak öğretmenlere Evrensel Çocuk Merkezi’nde “Temel Elektronik ve Kodlama Eğitimi” verildi. 40 saat süren eğitimin ardından 6 öğretmen eğitmenlik sertifikası aldı. Öğretmenlere sertifikalarını Evrensel Çocuk Merkezi ve Eğitim Kampüsü yöneticisi Aslı Saka takdim etti. Sertifika alan eğitmenler; Emrah Toprağın, Esra Sebepli, Berfin Berna Fırat, Ece Darıdere, Didem Çelik ve Seval Karakütük, Evrensel Çocuk Merkezi’nde öğrencilere MiniπC ile kodlama eğitimi verecek.