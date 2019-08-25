Karşıyaka büyüklüğünde bir alan yanmış

İzmir’deki yangında Karşıyaka ilçesi büyüklüğünde bir orman alanının yandığı tahmin ediliyor

İzmir’in tarihinde gördüğü en büyük orman yangınlarından birinin vahim sonuçları belli olmaya başladı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin, yangın sonrasında alandan elde edilen uydu verilerini esas alarak yaptığı hesaplamalara göre üç gün süren yangında 5 bin hektarlık bir orman alanı etkilendi. 5 bin hektarlık alanın 3 bin 500’ü ağır yanık sınıfında. Kalan yaklaşık 1500 hektarlık alanda ise ikinci dereceden yanma söz konusu. Yangın hattının kuzeyden güneye uzunluğu ise 15 kilometre olarak hesaplanıyor. Bu hesaplama, yaklaşık olarak İzmir’in Karşıyaka ilçesi kadar (5 bin 110 hektar) büyük bir alanın yandığı anlamına geliyor.

Yanan orman alanının büyüklüğünü anlamak için ilçelerle yapılan bir kıyaslama, orman kaybının Balçova (2 bin 125 hektar), Bayraklı (3 bin 426 hektar) ve Narlıdere (4 bin 461 hektar) gibi ilçelerin yüzölçümlerinden daha fazla olduğunu gözler önüne serdi. Yaşanan felaket sonucunda yaklaşık iki Balçova ilçesi veya Karşıyaka büyüklüğünde bir orman alanın yandığı ortaya çıktı.

Meclis yangın yerinde toplanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangının yaralarını sarmak için bir kampanya başlattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Meclisi’ni 30 Ağustos 2019’da yangın yerinde olağanüstü toplanmaya, hem felaketi yerinde görmeye, hem de gerekli kararları almaya davet edeceğini söyledi. 9 Eylül’de ise İzmir’de ormanların korunması için büyük bir dayanışma konseri düzenlenecek.