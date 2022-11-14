Karşıyaka-Çiğli trafiğini rahatlatan gelişme!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ordu Bulvarı’ndan Anadolu Caddesi’ne bağlantı sağlayacak yolu hizmete aldı. Yola 13 miyon liralık yatırım yapılırken, açılan yol sayesinde ise Karşıyaka-Çiğli trafiği rahatladı. Vatandaşlar ise hem zamandan hem de yakıttan tasarruf etmiş oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin trafiği rahatlatmak ve kesintisiz ulaşım sağlamak için başlattığı yatırımlar sürüyor. Karşıyaka ve Çiğli aksında ulaşımı kolaylaştırmak için Ordu Bulvarı’ndan Anadolu Caddesi’ne bağlantı sağlayacak yol yatırımı tamamlanarak hizmete alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve İZBETON tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Ordu Bulvarı'ndaki araç trafiğini kesintiye uğratan arsa ulaşım aksı içine alarak yeni bağlantı yolu ve kavşak düzenlemesi yapıldı. Böylelikle hem Girne Bulvarı ve Bostanlı yönündeki hem de Anadolu Caddesi’ndeki trafik yoğunluğu azaltıldı.

Yatırımın büyük bölümü kamulaştırmaya

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ordu Bulvarı’nda yürütmüş olduğu çalışma kapsamında 10 milyon 500 bin TL kamulaştırma bedeli, 400 bin TL asfalt bedeli, 500 bin TL parklar ve 1 milyon 500 bin TL düzenleme bedeliyle yaklaşık 13 milyon liralık yatırım yaptı.

Karşıyaka’dan Anadolu Caddesi’ne bağlantı sağlayan yeni arter ile ulaşımın 3 kilometre kısaldığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Hamdi Ziya Aydın, “Bu yatırım bu anlamda çok önemli. Muhtarlardan, yurttaşlardan gelen talepleri değerlendirdiğimizde bu bölgedeki halkın ciddi bir talebi vardı. Bu talebi yerine getirmekten mutluyuz. Özellikle Çiğli istikametine gidişlerde alternatif bir yol oluşturarak yurttaşlarımızın Çiğli’ye daha kolay bir şekilde ulaşımını sağlamış olduk. Çiğli yönünden gelen vatandaşlar da Ordu Bulvarı’na girerek Karşıyaka bölgesine rahat bir ulaşım sağlayacak. Anadolu Caddesi ile Girne Bulvarı’ndaki kavşak trafiğini de azaltmış olduk. Girne Bulvarı’ndaki taşıt yoğunluğu da büyük ölçüde azaldı” şeklinde konuştu.

“Trafikte alternatif, rahatlatıcı çözümler üretmeye devam ediyoruz”

Karşıyaka bölgesindeki trafik düzenlemelerinin hızla devam edeceğini ifade eden Aydın, “Ahmet Kemal Baysak Bulvarı’ndaki tren yolunun üstünden taşıt üst geçidi ile geçerek, Ordu Bulvarı üzerinden Anadolu Caddesi’ne bağlantıyı sağlamak istiyoruz. Bu bölgede kamulaştırma çalışmalarımız sürüyor. 2023 yılının sonuna doğru yapım ihalesine gireceğiz. O proje de tamamlandığında Karşıyaka sahil bandını Anadolu Caddesi’ne bağlamış olacağız. Başkanımızın da talimatıyla trafikte alternatif, rahatlatıcı çözümler üretmeye devam ediyoruz” dedi.

“Hem yakıttan hem zamandan tasarruf”



Ordu Bulvarı’ndaki düzenleme çalışması mahalle sakinlerinin yanı sıra tüm bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı. Hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlayan yurttaşlar duygularını şu sözlerle ifade etti:

Bülent Taş: “Çok sevindik. Daha önceden Çiğli istikametine gitmek için en az 3 kilometrelik bir yol gidiyorduk. Hem mesafe uzundu hem trafik yoğunluğu vardı. Bizleri ciddi anlamda rahatlatacak. Sabah saatlerinde çok fazla bir yoğunluk oluyordu. Burada oturan bir vatandaş Çiğli’ye gitmek için Girne Bulvarı’na kadar gitmek zorunda kalıyordu. Orası zaten sıkışıktı. Hem Girne Bulvarı’nı rahatlatacak hem bizleri. Hem yakıttan hem de zamandan tasarruf sağlayacağız.”

Orhan Şen: “Yolun açılmasından çok memnunuz. Burası aslında bir ana arter. Sadece burayı değil Anadolu Caddesi’ni de rahatlatacak. Aynı zamanda Bostanlı tarafından gelen kişiler Çiğli tarafına dönerken Girne Bulvarı’nı kullanmak zorunda kalmayacak. Oradaki trafiği hafifletecek. Biz İnsanlarımız yakıttan da tasarruf sağlayacak. Caddeyle birlikte buradaki esnafımızın da işleri açılacak değer kazanacak. Önümüzdeki günlerde buralar daha iyi olacak.”

Nazım Çalışkan: “Ben 1957’den beri buradayım. Biz bu yolu çok bekledik. Yolun bir an önce açılacağına inandık. Şimdi çok mutluyuz. Yalnız bizim adımıza değil, Mavişehir olsun Bostanlı olsun her yeri rahatlatacak. Bazen anayolda kaza olsa bütün araçlar buradan dönüyor.”

Cevat Başarı: “Biz Menemen’e ya da Çiğli’ye gitmek istesek buradan Girne’ye kadar gidiyoruz. Oradan tekrar buraya gelebilmek için 3 kilometre daha yakıt harcıyoruz. Bize sadece ulaşım açısından değil sosyal açıdan da katlı sağlayacak. Benim iş yerim Ata Sanayi’de Anadolu Caddesi’ne gitmek için 3 kilometre gidiyorum, 3 kilometre geri geliyorum. Hemen arkamızdaki yola çıkmak için 6 kilometre yol gidiyorum. Yakıt ve zamandan önce benim stresimi azaltacak. Bazı günlerde benim Girne’ye gittiğim 3 kilometrelik yol 45 dakikamı alıyor. Adım adım gidiyorum. Ben bu yolun açılmasından çok mutluyum.”