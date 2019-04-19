Karşıyaka Çocuk Müzesi'ne 'çevre dostu' proje

Karşıyaka Belediyesi tarafından, Ege Orman Vakfı ile Hayat Boyu Öğrenme Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği işbirliğinde hazırlanan 'Sıfır Karbon Noktası' başlıklı proje Avrupa Birliği'nden 212 bin Euro hibe almaya hak kazandı. İklim değişikliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve sıfır karbon ekonomisi hakkında farkındalık yaratmayı amaçlayan proje, Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi içerisinde hayata geçirilecek.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret ederek görevinde başarılar dileyen Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gencol, Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili, Hayat Boyu Öğrenme Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği Proje Koordinatörü Kadir Bilgili ile Genel Sekreter Aygün Pakyürek, 'Sıfır Karbon Noktası' projesi hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Buluşmada, proje kapsamında kurulacak noktanın, özellikle çocuklar için yenilenebilir enerji konusunda önemli bir eğitim üssü olacağı vurgulandı.

En uygun alan

Projenin Yalı Mahallesi'ndeki Karşıyaka Belediyesi Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü içerisinde hayata geçirilebileceğini söyleyen Başkan Cemil Tugay "Kesinlikle çok güzel bir proje, gerekeni yapmak için hazırım. En uygun yer, Evrensel Çocuk Müzesi'nin içerisi olacak. Oldukça geniş bir alan. Proje müzeye de değer katacak. Çok ilgi çekeceğine, özellikle çocuklarımızın ufkunu açacağına inanıyorum. Sizlerle işbirliği içerisinde bu çalışmayı yürütmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Konuklar destekleri için Başkan Tugay'a teşekkür ederken, 'Balköy' gibi çeşitli projelerdeki işbirliğinin sürdürüleceği de ifade edildi.

Çevreci enerji

Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-V-(CSD-V) Hibe Programı kapsamında desteklenen proje çerçevesinde; Türk ve Alman sivil toplum kuruluşları işbirliğinde, Karşıyaka'da yenilenebilir enerji kaynaklarının yaşam alanlarına entegrasyonunun ve doğal kaynakların verimli kullanılmasının model olarak görülebileceği Sıfır Karbon Noktası kurulacak. Burada güneş panelleri, ev tipi rüzgar tribünleri, geri dönüşüm otomatları ve elektrik üreten bisiklet gibi ekipmanlar yer alacak. Aynı zamanda sıfır karbon ekonomisi, iyi uygulamalar ve yenilenebilir enerji sistemleri konularında eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek. Projeye ilişkin son düzenlemelerin tamamlanmasıyla, yaklaşık üç ay içerisinde yapım aşamasına geçilecek.