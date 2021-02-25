Karşıyaka'da 1 milyon 200 bin TL'lik dayanışma

Karşıyaka Belediyesi ve ilçedeki sivil toplum örgütlerinin iş birliğiyle geçtiğimiz Eylül ayında kurulan Karşıyaka Dayanışma Platformu, iyilik hareketini ‘çığ gibi’ büyütmeye devam ediyor. Toplumun her kesiminden, hatta dünyanın farklı yerlerindeki hayırseverlerden de destek alan platform; 140 günde yaklaşık 1 milyon 200 bin TL değerindeki ayni ve nakdi yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına aracılık etti. Bu kısa zamanda platforma bin 600’e yakın destek talebi iletildi ve bin 566 farklı yardım yapıldı

Karşıyaka Dayanışma Platformu’nun koordinasyon ekibinde görev yapan Karşıyaka Belediyesi STK Birimi Sorumlusu Hatice Çınar, hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olduklarını belirterek, “Platformumuz, pandeminin ikinci dalgası öngörülerek geçtiğimiz Eylül ayında kuruldu. Karşıyaka Belediyesi ve STK’ların bir araya geldiği bu oluşumla; salgının ağırlaştırdığı sosyo-ekonomik sorunları dayanışma içerisinde azaltabilmeyi hedefledik. Karşıyakalılar da bu projeye çok sahip çıktı. Hatta Amerika, İngiltere, Almanya ve Belçika gibi farklı ülkelerden destekçilerimiz oldu. Bu sayede kısa zamanda yüzlerce ihtiyaç sahibine yardım eli uzatıldı. Özellikle depremzedelere önemli destekler sağlandı. Bizim sloganımız; ‘Birlikte daha güçlüyüz.’ Bu anlayışla hareket ederek gücümüze güç katan, dayanışmamızı büyütmek için yan yana gelen tüm sivil toplum örgütlerine ve hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Zorlukları birlikte aşmak için, herkesi bu iyilik hareketinin parçası olmaya davet ediyoruz” dedi.

ŞEFFAF VE GÜVENİLİR

Karşıyaka Dayanışma Platformu’nun şeffaf ve güvenilir bir sistemle faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Çınar, “Platformumuz, karsiyakadayanismasi.org adresli internet sitesi ile 0549 260 02 24 numaralı WhatsApp ve telefon hattı üzerinden faaliyet yürütüyor. Nakdi yardım, kira ve fatura ödemesi, erzak ya da kırtasiye malzemesi gibi ihtiyaçları için destek isteyen vatandaşlarımız, taleplerini internet sitemizden veya WhatsApp hattımızdan bizlere iletiyorlar. Öncelikle, yardım başvurusunda bulunan kişinin gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadığını belirlemek için Karşıyaka Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde kaydı var mı bakıyoruz. Kayıt yoksa ekip arkadaşlarımız ev tespitine gidiyor, vatandaşın durumunu yerinde görüyor, değerlendiriyor. Eğer uygun bulunursa yardım talebi internet sitemize kaydediliyor. Kişisel verilerin korunması ve insanlarımızın rahatça başvuru yapabilmesi için özellikle ihtiyaç sahibinin ismini vermiyoruz, bir kod ile talebini paylaşıyoruz. Başvuru sahibinin iş durumu, geliri ve medeni hali gibi, içinde bulunduğu şartları izah eden bilgileri de yanına ekliyoruz. Hayırseverler sitemizden bu kısa öyküleri okuyarak kime yardım edeceklerine karar veriyor ve bize bildiriyorlar. Biz de hayırsever ve ihtiyaç sahibi arasında köprü olarak yardımın yerine ulaşmasını sağlıyoruz” diye konuştu.

İMECE KÜLTÜRÜ

Platformda kayıtlı ihtiyaç sahiplerine her ay 2 bin 500 TL’lik yardım sağlayan Latife Hanım Grubu’ndan Nefise Yurtseven de “Ulus olarak genlerimizde imece kültürü var. Karşıyaka Dayanışma Platformu da bizim için bu kültürün hayata geçtiği bir oluşum. Alan elin veren eli görmediği, kimsenin kimseye minnet duymak durumunda kalmadığı bir sistem var. En önemlisi de güven ve dürüstlük. Biz Latife Hanım Grubu olarak Karşıyaka Belediyesi’ne olan güvenimiz, Belediye Başkanımız Cemil Tugay’ın iyi niyetli ve gerçekçi yaklaşımına olan inancımızla bu platforma katıldık. Hem grup içinden hem de grup dışından tanıdıklarımızla bu konuyu paylaşınca, bu güven duygusu ile oldukça fazla destekçi bulduk. Gücümüz yettiğince de devam ettirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.