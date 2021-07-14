Karşıyaka'da 100 çocuğa kodlama eğitimi

Karşıyaka Belediyesi tarafından üretilen MiniπC adı verilen “yeni nesil mini bilgisayar” projesinin eğitim ayağı Evrensel Çocuk Merkezi’nde başladı

Evrensel Çocuk Merkezi ile KARGEM’deki eğitmenler tarafından Evrensel Çocuk Merkezi’nde 15 çocuğa “Temel Kodlama Eğitimi” verilmeye başlandı. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’da Evrensel Çocuk Merkezi’ni ziyaret ederek, eğitimleri takip edip, öğretmenlerden bilgi aldı. Toplam 100 çocuğa verilecek olan eğitim çocukların MiniπC ile; eğlenceli bir şekilde kodlama öğrenebilmesi, EBA’daki eğitimlerine devam edebilmesi, internette araştırmalar yapabilmesi ve basit oyunlar oynayabilmesi hatta kendi oyunlarını kodlayabilmesini sağlayacak.

Kodlama Eğitimi, pandemi kurallarına uygun şekilde 15 kişilik gruplar halinde gerçekleşecek.

MiniπC Nedir?

MiniπC yanında verilen kitapçıkta öğrencilerin mini bilgisayar ile yapabileceklerinin ufak bir kısmı yer alırken, çocukların daha fazlasına yeni tasarlanan internet sitesinden veya internetteki başka kaynaklardan erişebilecekleri alan oluşturuldu. Çocuklar, MiniπC’nin yanında verilen donanımı kendi yapacakları kodlama ile birleştirerek, istedikleri projeleri gerçekleştirebilecekler. Tasarlanan bu MiniπC ile öğrencilerin yapabilecekleri tamamen hayal gücü ile sınırlı.