Karşıyaka'da 2 örnek karar

Deprem gündemiyle olağanüstü toplanan Karşıyaka Belediye Meclisi, iki önemli karara imza attı.

Karşıyaka’daki binaların güçlendirilmesi, yenilenmesi, kentsel dokunun sağlıklaştırılması ve Karşıyaka’nın depreme hazır hale getirilmesi amacıyla ‘Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün kurulması oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca depremde hasar oluştuğu belirlenen yapılar için Karşıyaka Belediyesi’nden alınması gereken bina proje suretlerinin vatandaşlara ücretsiz olarak verilmesi de oy birliği ile onaylandı. Bu kararın, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nden onay alındıktan sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.

Üzerimize düşeni yapıyoruz

Zübeyde Hanım Nikahevi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Binaların hasar tespiti ile ilgili elimizden gelen katkıyı verdik. Bu süreçte Bakanlık ve Belediye bir arada olduk. Şu ana kadar bize 5 bin 400 birim hasar ihbarı var ancak biz bunun daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Bunların içerisinde orta, ağır ve hafif hasarlı olduğu belirlenmiş yapılar. Bazıları ağır hasarlı olduğu için boşaltıldı. Bu biraz üzücü bir süreç. Kaymakamlığımızdan bir bildiri geldi ve bazı mahallelerin bakanlık tarafından denetlenerek gözden geçirildiğini söylendi. Buna göre Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Donanmacı, Goncalar, İmbatlı, Yalı, İnönü, Nergiz, Şemikler ve Zübeyde Hanım mahallelerinin tamamı gözden geçirilmiş. Sonuçları da 'hasartespit.com' sayfasından duyurulmuş. Bu mahallelerin muhtarlarına dosya halinde gönderilmiş. Tespit edilen hasar düzeyi ile ilgili itirazı olan varsa bunlar 30 gün içinde itiraz yapmalı, itiraz sonrası tekrar Bakanlık tarafından inceleme yapılacak ve karar kesinleştirilecek. İtirazlar Zübeyde Hanım İlkokuluna yapılacak. Bizim bundan sonraki süreçte Karşıyaka'da bu depremde hasar görmüş ya da hasar görmemiş ancak zemin ya da binanın eskiliği nedeniyle riskli yapı kategorisine girebilecek konutlar ile ilgili üzerimize düşen görevler var. Bu çok açık. Bu nedenle yeni bir müdürlük kurulması maddesini gündeme aldık. Norm kadroda kentsel dönüşüm müdürlüğü olarak uygun gördüğümüz için bu isimle kuracağız. Ancak hasar tespit raporu, zemin etüt raporu, fay hattının haritalandırılması dâhil bütün çalışmalarda bu müdürlük görev alacak. Güçlü ve etkili bir müdürlük olarak kurmayı hedefliyoruz. Bakanlık ve Büyükşehir ile uyum içerisinde bütün binaların yenilenmesi koşuluyla yola çıkacağız. Yaşadığımız deprem felaketi biraz daha şiddetli olsaydı daha büyük acılar yaşanacaktı. Bu acıyı kimse yaşamamalı. Biz bunun için Karşıyaka Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

Suret harcı alınmayacak

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün kuruluşu oy birliği ile onaylanırken, toplantının ikinci gündem maddesi de suret harçları oldu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Tugay “Proje sureti, hasar tespit çalışmalarında ya da itirazla ilgili yapılacak çalışmalarda vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu bir belge. Bu belgenin verilmesi için de Belediye Meclisi tarafından belirlenmiş bir tarife var ve bunu meclis kararı olmadan değiştirme hakkımız yok. Bu yüzden de bu toplantıyı talep ettik. Biz depremde binaları hasar görmüş olan vatandaşlarımızdan suret harcını almak istemiyoruz. Buradaki 10 TL, sayfa başı bir ücret ve toplamda 400 - 500 liradan başlayıp bin liraya kadar giden bir bedele tekabül ediyor. İnsanların bunu ödemesi adil olmaz” diye konuştu. Meclise verilen arada acil olarak toplanan Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri, ilgili maddeyi oy birliği ile kabul etti. Komisyon kararının ardından mecliste de oy birliğiyle onaylanan önerge doğrultusunda; depreme bağlı olarak konutlarında veya işyerlerinde hasar oluşan ve hasarlı olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kesinleştirilen binalar için vatandaşların Karşıyaka Belediyesi’nden almak durumunda olduğu bina proje suretlerinin ücretsiz verilmesi kararlaştırıldı.



