Karşıyaka'da 2022 kişi zeybek oynadı

Karşıyaka Belediyesi tarafından, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, binlerce Atatürk sevdalısının katılımıyla unutulmaz bir şölene dönüştü. Karşıyaka sahilinde gerçekleşen kortej yürüyüşünün ardından Anayasa Meydanı’nda ‘2022 Zeybek Tek Yürek’ başlıklı dev gösterinin büyüttüğü coşku, Karşıyakalı sevilen sanatçı Nazan Öncel’in konseriyle zirveye çıktı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay’ın ev sahipliğindeki kutlama programı; CHP İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Mahir Polat, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Serdar Koç, gaziler, meclis üyeleri, muhtarlar ve her yaştan binlerce kişinin katıldığı kortejle başladı. Belediye Bandosu’nun çaldığı marşlarla Zübeyde Hanım Nikah Sarayı’ndan yürüyüşe geçen kalabalığa, özel olarak süslenen araçlar ve bisikletler eşlik etti. Konvoyun en önünde, 1924 model bir Rolls Royce yer aldı ve Atatürk ile kurmaylarının canlandırması yapıldı. Katılımcılar Cemal Gürsel Caddesi üzerinden Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’na ilerlerken, Karşıyaka Yelken Kulübü ile Karşıyaka Belediyesi Kano ekibi de coşkuyu körfeze taşıdı.

2022 KİŞİ ZEYBEK OYNADI



Yürüyüşten sonra Anıt önündeki Anayasa Meydanı’nda sergilenen ‘2022 Zeybek Tek Yürek’ gösterisi, alanı dolduran vatandaşlar tarafından hayranlıkla izlendi. Gökyüzünden iki helikopterin eşlik ettiği 2022 kişilik muhteşem gösteri, katılımcıların oluşturduğu dev Atatürk imzasıyla noktalandı. Ardından yeşil kırmızı meşaleler yakıldı. Meydana bakan apartmanlarda oturan yüzlerce Karşıyakalı da bu tarihi anlara balkonlarından tanıklık etti, Türk Bayrakları ve alkışlarıyla destek verdi.

NAZAN ÖNCEL’DEN UNUTULMAZ KONSER

Kurtuluş kutlamalarının en büyük sürprizi ise Karşıyakalı sanatçı Nazan Öncel oldu. Sanatçı, sevilen şarkılarını binlerce kişiyle birlikte seslendirdi, hemşehrilerine hafızalardan silinmeyecek bir müzik ziyafeti sundu. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da eşi Öznur Tugay ile birlikte sahneye çıkarak Öncel’e teşekkür çiçeği takdim etti. Ayrıca kanun yapım ustası Burçin Bayar Babaoğlu, geri dönüşüm malzemeleri ile tasarladığı müzik aletini Başkan Tugay ile birlikte Nazan Öncel’e armağan etti.

ADI KARŞIYAKA’DA ÖLÜMSÜZLEŞECEK



“9 Eylül’ümüzü doyasıya kutladık. Çok teşekkür ederiz. Sizinle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullanan Tugay, Öncel ile aralarında geçen keyifli sohbette sanatçının adını Karşıyaka’da bir caddeye vermek istediklerini söyledi ve “Siz her şeye layıksınız” dedi.