Karşıyaka'da 22 müzisyene pandemi desteği

Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyaka’da bulunan sivil toplum kuruluşlarının kurduğu Karşıyaka Dayanışma Platformu ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmaya ve destek olmaya devam ediyor

Pandeminin başlangıcından itibaren faaliyet gösteren, depremzedelere yaptığı yardımlar ile de sıkça gündeme gelen Karşıyaka Dayanışma Platformu bu kez de ekonomik sıkıntı yaşayan müzisyenlere yardım eli uzattı. Müzisyenler için Dayanışma Platformu üzerinden nakit yardımda bulunan Karşıyaka Kültür Sanat Federasyonu, uzaktan eğitim sürecinde teknik aksaklıklar yaşayan öğrenciler için de tablet bağışında bulundu.

“ÖRNEK BİR OLUŞUM”

Dayanışma Platformu aracılığıyla, uzaktan eğitime destek olmak amacıyla 15 adet tablet bağışlayan ve pandemi döneminde ekonomik sıkıntılar yaşayan müzisyenlere toplam 15 bin 400 TL yardımda bulunan Karşıyaka Kültür ve Sanat Federasyonu’nun Başkanı Halit Şahin “Federasyon olarak Karşıyaka’da mevcut olan 13 kültür ve sanat derneğinin bir üst kuruluşuyuz. İki yıl önce faaliyete geçtik. Daha önce de konserlerimizden elde ettiğimiz gelirlerle, Karşıyaka Belediyesi’nin projesi olan Karşıyaka’nın Filizleri kapsamında 8 üniversite öğrencisine burs verdik. Bunu takiben 19 Mayıs 2019’da Atatürk'ün Sevdiği Eserler adı altında 4 bin kişinin katılımıyla bir konser verdik ve 73 çocuklarına bisiklet hediye ettik. Sonrasında da Dayanışma Platformu aracılığıyla 15 çocuğumuza tablet desteği sağladık ve 22 müzisyen arkadaşlarımıza da 700’er TL katkıda bulunduk. Karşıyaka Dayanışma Platformu çok güzel, örnek bir oluşum. Belediye ve sivil toplum örgütlerinin bir araya gelip halkla kucaklaştığı bu platformu destekliyoruz” diye konuştu.