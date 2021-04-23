Karşıyaka'da 23 Nisan kutlandı

Pandemi nedeniyle bu yıl 23 Nisan'da geniş katılımlı etkinlikler yapılamadı ancak Karşıyakalı çocuklar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde, okullarında ve parklarda coşkuyla kutladı

Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı 5 anaokulunun tamamında törenler gerçekleştirildi. Öğrenciler hazırladıkları özel programlarla hem 23 Nisan'ı kutladı hem de Ulu Önder Atatürk'ü sevgi, saygı ve minnetle andı. Okul bahçelerini bu anlamı gün için özel olarak süsleyen çocuklar; törelerde şiir ve şarkılar seslendirdi, gösteriler sundu.

PARKTA ŞÖLEN

Bahçelievler'deki Ercan Gül Parkı'nda da Karşıyaka Belediyesi ve mahalle sakinlerinin katkılarıyla renkli bir bayram kutlaması yapıldı. Vatandaşlar parkı balonlarla süslerken, belediye ekipleri de çevreyi Türk Bayrakları ile donattı. Atatürk resimli tişörtler giyen çocuklar, hep bir ağızdan marşlar söyleyip 23 Nisan'ın coşkusunu paylaştı. Miniklere vatandaşlar ve belediye tarafından hediyeler de dağıtıldı.

UÇURTMA ŞENLİĞİ

Ayrıca Karşıyaka Belediyesi sahilde bir uçurtma şenliği gerçekleştirdi. Çeşitli ülkelerin bayraklarından oluşan uçurtmalar uçuran çocuklar keyifli anlar yaşadı. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Pandemi nedeniyle dünya çocuklarını misafir edemedik ama bayraklarını Karşıyaka'mızın semalarında dalgalandırdık. Yaşasın 23 Nisan!" diyerek, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve TBMM'nin kuruluşunun 101. yılını kutladı.