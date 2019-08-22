Karşıyaka'da başıboş atlar toplandı

Karşıyaka Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine, sahipleri tarafından sokağa salınan atların toplanması için operasyon düzenledi. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Nergiz Mahallesi'nde başıboş halde gezen 5 atı özel nakil aracı ile alarak Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na teslim etti. Atların, ilgili yasa gereği cezai işlem uygulandıktan sonra sahipleri tarafından geri alınabileceği belirtildi.

Atların kent içine salınmasının, hem atlar hem de insanlar için sağlık ve güvenlik riski oluşturduğunu söyleyen vatandaşlar, operasyon için belediye ekiplerine teşekkür etti. Mahalle sakinleri "Bu atlar sahipleri tarafından çöplerden beslenmeleri ve dolaşmaları için sokaklara salınıyor. Çevre kirliliği oluşuyor, trafik olumsuz yönde etkileniyor. Şikayetlerimize cevap verip atların toplanmasını sağlayan belediyemize teşekkür ediyoruz" dedi.

Yasal tek yol

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da "Valilik tarafından oluşturulan İl Hayvanları Koruma Kurulu kararınca, şehir içindeki başıboş çiftlik hayvanlarını alıp Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na teslim ediyoruz. Sorunun çözümü için yasal olarak yapabileceğimiz tek şey bu. Nergiz, Dedebaşı, Demirköprü ve Goncalar gibi mahallelerimizde sıkça görülen bu tablonun tekrar etmemesi ve caydırıcı hale gelmesi için operasyonlarımızı yoğun şekilde sürdüreceğiz. Atların kent içine salınmaması için sahiplerine de çağrı yapıyor, duyarlı davranmalarını istiyoruz" diye konuştu.