Karşıyaka'da bir erkek ölü bulundu!

İzmir Karşıyaka'da park halindeki bir otomobilin yanında erkek cesedi bulundu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde park halindeki otomobilin yanında erkek cesedi bulundu. Darp ya da yara izi bulunmayan ceset, kimliğinin belirlenmesi ve ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şemikler Mahallesi 6312 Sokak'ta park halinde bulunan otomobilin yanında erkek cesedi olduğunu görenler, polis ile sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde 50'li yaşlarda olduğu saptanan cesette darp ya da yara izi olmadığını belirledi.

Ceset, savcının incelemesinin ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.