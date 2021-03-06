FACEBOOK'A IRKÇILIK SUÇLAMASI
FACEBOOK'A IRKÇILIK SUÇLAMASI
0
AŞIKLAR 52 YIL SONRA KAVUŞTU
AŞIKLAR 52 YIL SONRA KAVUŞTU
0
ÜNLÜ SANATÇI HAYATINI KAYBETTİ
ÜNLÜ SANATÇI HAYATINI KAYBETTİ
0
SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ YENİ GELİŞME
SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ YENİ GELİŞME
0

Karşıyaka'da bir erkek ölü bulundu!

İzmir Karşıyaka'da park halindeki bir otomobilin yanında erkek cesedi bulundu

Karşıyaka'da bir erkek ölü bulundu!
06 Mart 2021 Cumartesi 12:21

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde park halindeki otomobilin yanında erkek cesedi bulundu. Darp ya da yara izi bulunmayan ceset, kimliğinin belirlenmesi ve ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şemikler Mahallesi 6312 Sokak'ta park halinde bulunan otomobilin yanında erkek cesedi olduğunu görenler, polis ile sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde 50'li yaşlarda olduğu saptanan cesette darp ya da yara izi olmadığını belirledi.

Ceset, savcının incelemesinin ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Etiketler; #izmir #karşıyaka #ceset #ölü
Önceki Haber
Başkan Soyer: Arka mahalleler önceliğimiz olacak
Sonraki Haber
Efes Selçuk'ta eşitlik birimi kurulacak
Bornova'daki yıkımların nedeni ne? Başkan İduğ açıkladı
Bornova'daki yıkımların nedeni ne? Başkan İduğ açıkladı
0
Efes Selçuk'ta eşitlik birimi kurulacak
Efes Selçuk'ta eşitlik birimi kurulacak
0
Başkan Soyer: Arka mahalleler önceliğimiz olacak
Başkan Soyer: Arka mahalleler önceliğimiz olacak
0
İzmir'de kentsel dönüşüm için bir adım daha
İzmir'de kentsel dönüşüm için bir adım daha
0
İzmir'e önemli uyarı: Tehlike daha geçmedi!
İzmir'e önemli uyarı: Tehlike daha geçmedi!
0
"Adalet olursa her şey yoluna girer"
"Adalet olursa her şey yoluna girer"
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.