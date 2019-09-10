Karşıyaka'da 'Bombacı Ali Çavuş' unutulmadı

Karşıyaka Belediyesi, İzmir'in kurtuluşunun 97'nci yıl dönümünü, milli mücadele sonunda düşman işgalinden kurtulan Karşıyaka'ya ilk sancağı diken Bombacı Ali Çavuş'un heykelinin önünde düzenlenen törenle kutladı. Her yaştan Atatürk sevdalılarının bir araya geldiği etkinlikte, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile birlikte Türk Bayrağı göndere çekildi. Belediye Bandosu eşliğinde okunan İzmir Marşı ile 9 Eylül coşkusu zirveye çıktı.

Karşıyaka Belediye Başkan Vekili Yaşar Özcan "Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu kurtuluş destanını yazan kadın erkek bütün atalarımızı minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Biz Atatürk'ün Karşıyaka'sıyız, onun emaneti olan Zübeyde Anne'nin çocuklarıyız. Tüm yaşamını ülkesine adayan, Kuva-yi Milliye ruhunu her cephede gösteren Bombacı Ali Çavuş da bu kentin en önemli simgelerindendir. 9 Eylül 1922'de şanlı bayrağımızı diken Bombacı Ali Çavuş'u ve silah arkadaşları Suphi Kula, Zühtü Işıl, Zekai Kaur'u saygıyla anıyoruz. Karşıyaka için yaşamının her döneminde çalışan değerlerimizi unutmayacağımıza ve unutturmayacağımıza Karşıyaka Belediyesi olarak söz veriyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Vefa teşekkürü

1994-1999 yılları arasında Karşıyaka Belediye Başkanlığı yapan Kemal Baysak da "Karşıyaka Belediyesi olarak 9 Eylül 1995'te açılışını yaptığımız Bombacı Ali Çavuş Heykeli önünde bir anma töreni yapılmasını yürekten kutluyorum, teşekkür ediyorum. Bombacı Ali Çavuş çocukluğumuzda bizim idolümüzdü. Çocukluğumuzda tertiplenen anma yürüyüşlerine Bombacı Ali Çavuş çapraz silahlıkları, göğsünde mavzeri, kamalarıyla halk askeri olarak katılırdı. Onunla yürümek, konuşmak bizleri çok heyecanlandırırdı. Kentimize kazandırdığımız heykeli ile O'na olan vefamızı ve minnetimizi gösterdik. Bugün Karşıyaka Belediyemizin yaptığı törenle de bunu bir kez daha dile getirdik. Bu vefanızdan dolayı tüm Karşıyakalıları yürekten kutluyor, Belediye Başkanı ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bombacı Ali Çavuş'un torunu Devrim Çağlayanırmak ise şunları kaydetti: "Dedelerimizin bıraktığı sancağı bizler gelecek nesillere taşıyacağız. Bu günler bizim kültürümüz, değerlerimizdir. Hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Başta Belediye Başkanımız Cemil Tugay olmak üzere, bu ruhu yaşatmaya çalışanlara selam olsun."

Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler, Atatürk araştırmacısı ve yazar Ahmet Gürel ile gazeteci ve yazar Okan Yüksel de konuşmalarında 9 Eylül coşku ve heyecanını katılımcılarla paylaştı. Karşıyaka Kent Konseyi, KASİAD, 1881 Derneği, Tuna Kültür ve Sanat Derneği, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarların da yer aldığı etkinlikte, graffiti sanatçısı Erinç Kunan'ın sunduğu Atatürk Portresi de büyük beğeni kazandı.

Fuarda Atatürk'ün Karşıyaka'sı konuşuldu

İzmir Enternasyonal Fuarı'na " Her gün farklı bir tema" anlayışıyla katılan Karşıyaka Belediyesi'nin dünkü (Pazartesi) teması, "Atatürk'ün Karşıyaka'sı" oldu. Ata'nın Karşıyaka günlerinin anlatıldığı söyleşi ve dans etkinliklerinin yer aldığı Karşıyaka Belediyesi standı, fuarın ilgi odağı oldu.

Dansa engel yok

Etkinlik programı saat 18.00'da Karşıyaka Belediyesi Çocuk Jimnastik Dans Grubu'nun gösterisiyle başladı. Yaptıkları ritmik dans gösterisiyle izleyicilerin keyifli dakikalar geçirmesini sağlayan minikler, kurslarda öğrendiklerini sergilediler. Ardından Osman Ertöz ve Engelsiz Dans Ekibi'nin sunumuyla gerçekleşen gösteri, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Vals, fiesta ve down sendromlu bireylerin zeybek oyunuyla süren gösteriler, Özgün Halk Dansları Ekibi'nin, halay ve semahı ile son buldu.

Dans gösterileri sonrası eğitimci, yazar Yücel İzmirli ve Vehbi Moğol'un katılımıyla gerçekleşen "Atatürk'ün Karşıyaka'sı" adlı söyleşi, büyük ilgi gördü. Yazar ve Şair Haluk Işık moderatörlüğünde yapılan ve İzmir'in Kurtuluş gününe özel düzenlenen söyleşide Atatürk'ün Karşıyaka'ya gelişi ve Karşıyaka'daki izleri konuşuldu. Fotoğraf ve videolarla da desteklenen söyleşiye Atatürk'ün sevdiği şarkılar eşlik etti.