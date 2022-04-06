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Karşıyaka'da çocuk festivali başlıyor

Karşıyaka’da her yıl düzenlenen ve çok sayıda ülkeden çocukların katılımıyla birbirinden renkli gösterilere sahne olan Uluslararası Karşıyaka Çocuk Festivali 30. kez düzenleniyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tüm coşkusuyla dünya çocuklarıyla paylaşıldığı festival, bu yıl 18-24 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek

Karşıyaka'da çocuk festivali başlıyor
06 Nisan 2022 Çarşamba 12:02

Karşıyaka Belediyesi tarafından, Karşıyaka Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen “30. Uluslararası Karşıyaka Çocuk Festivali” muhteşem bir şölenle başlamaya hazırlanıyor. 30. kez dünya çocuklarını Karşıyaka’da barış, kardeşlik ve sevgide buluşturacak festivale bu yıl Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Kosova, Sırbistan, KKTC, Kuzey Makedonya’dan 103 konuk çocuk katılacak.

7 GÜN SÜRECEK

18-24 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak festivalde 7 ülkeden konuk çocuklar ile Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun da yer alacağı gösteriler gerçekleştirilecek. Kortej ile başlayacak, kentin birçok yerinde yapılacak dans gösterileri ve çocukların kültürel etkileşimde bulunacağı etkinliklerle devam edecek festival, çocukların yanı sıra bayram coşkusunu yaşamak isteyen Karşıyakalılar ve İzmirlilerin katılımıyla bayram coşkusunu tüm şehirle paylaşacak.

Etiketler; #karşıyaka #23 nisan #çocuk festivali
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