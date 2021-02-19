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Karşıyaka'da çocuklara kar sürprizi

Kent merkezinde yaşayan ve pandemi nedeniyle sıkıntılı günler geçiren çocukların kar hayalleri, Karşıyaka Belediyesi’nin sürpriziyle gerçeğe dönüştü. Alaybey Muhtarı Servin Akkuş’un ilettiği mesajlar üzerine ekiplerini harekete geçiren Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Spil Dağı’ndan Karşıyaka’ya bir kamyon dolusu kar getirtti

Karşıyaka'da çocuklara kar sürprizi
19 Şubat 2021 Cuma 12:58

Sokağa çıkma serbestliği olan saatlerde sahilde bulunan Tersane Kafe önündeki beton zemine dökülen kar, çocuklara büyük mutluluk yaşattı. Adeta salgın sürecinde yaşadıkları sıkıntılı zamanların acısını çıkaran minikler, iki saat boyunca doyasıya oyunlar oynadı, bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi. Unutamayacakları bir gün geçiren Karşıyakalı çocuklar ve aileleri, taleplerini karşılıksız bırakmayan Belediye Başkanı Tugay’a teşekkür etti.

Alaybey Muhtarı Servin Akkuş “Geçtiğimiz günlerde çocuklar ellerinde kağıtlarla yanıma geldiler. Evlerinde çok sıkıldıklarını, kar görmek istediklerini dilekçe gibi kağıtlara yazmışlar ve bana verdiler. Evlatlarımızın o hali beni çok duygulandırdı. Diğer yandan aileler de mesajlar atmaya başladılar. Ne yapabileceğimizi düşündük ve sonunda bana iletilen bu talepleri bir ön yazı ile birlikte Belediye Başkanımız Cemil Tugay’a ilettim. Sağ olsun ertesi gün hemen talimat vermiş. Önce Yamanlar’a bakıldı ama oradaki karlar eridiği için gidip Spil’den getirdiler. Çocuklarımız için muhteşem bir sürpriz oldu, sevinç çığlıkları attılar. Birçoğu ilk kez kar gördü. Hatta bir annemiz, ‘Ben de ilk kez kara dokunuyorum’ diyerek mutluluğunu dile getirdi. Bizleri kırmadığı ve bu güzel anları yaşattığı için Başkanımıza ve ekibine bir kez daha yürekten teşekkür ediyoruz” dedi.

Etiketler; #karşıyaka #kar #karşıyaka çocuk kar
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