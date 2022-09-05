İNGİLTERE'DE YENİ BAŞBAKAN...
İNGİLTERE'DE YENİ BAŞBAKAN...
0
YORGUNSUNUZ AMA UYUYAMIYOR MUSUNUZ?
YORGUNSUNUZ AMA UYUYAMIYOR MUSUNUZ?
0
İZMİR'DE ÖZCAN DENİZ RÜZGARI
İZMİR'DE ÖZCAN DENİZ RÜZGARI
0
İKLİM KRİZİNE DESTEK!
İKLİM KRİZİNE DESTEK!
0

Karşıyaka'da çöpü yol kenarına atıp gittiler! İşte o anlar...

05 Eylül 2022 Pazartesi 11:55

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kasalı araçlarından yol kenarına çöp atan vatandaşlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile isyan etti. Karşıyaka Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana gelen olayda iki vatandaş, kamyonete yükledikleri çeşitli atıkları yol kenarına attı. Daha önce yerleştirilen kameralara yansıyan görüntüler Başkan Tugay’ı çileden çıkarttı.

Sosyal medya hesabından söz konusu videoları paylaşan Tugay, şu ifadelere yer verdi: “Yer küçük sanayi sitesi… Yeni yerleştirilen kamera ile bunlar tespit edildi. Gerçekten insanın içi acıyor. Bu insanlarla birlikte yaşıyoruz ve bunların yarattığı kirlilik ve karmaşa ile başa çıkmaya çalışıyoruz.”

Öte yandan kamera görüntüleri sayesinde söz konusu aracın plakası tespit edildi. Plaka ile kimlik tespitinin de yapılmasının ardından çöp atan kişiler hakkında cezai işlem uygulanacak.

Etiketler; #karşıyaka #çöp #çöp dökme
Önceki Haber
Kılıçdaroğlu'ndan önemli adaylık açıklaması: Altılı masa uzlaşırsa...
Sonraki Haber
Altay'ı sevindiren puan
Zafer Yürüyüşü sürüyor! Alaşehir'de coşkulu karşılama!
Zafer Yürüyüşü sürüyor! Alaşehir'de coşkulu karşılama!
0
İzmir'de evlat cinayeti! Babasını 20 yerinden bıçakladı!
İzmir'de evlat cinayeti! Babasını 20 yerinden bıçakladı!
0
İzmir Büyükşehir'den 10 bin üniversiteliye destek!
İzmir Büyükşehir'den 10 bin üniversiteliye destek!
0
Bayraklı'da toplu sünnet şöleni
Bayraklı'da toplu sünnet şöleni
0
Zafer Yolu kafilesi adım adım İzmir'e yaklaşıyor
Zafer Yolu kafilesi adım adım İzmir'e yaklaşıyor
0
Foça'da korkutan kirlilik!
Foça'da korkutan kirlilik!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.