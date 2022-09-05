Karşıyaka'da çöpü yol kenarına atıp gittiler! İşte o anlar...

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kasalı araçlarından yol kenarına çöp atan vatandaşlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile isyan etti. Karşıyaka Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana gelen olayda iki vatandaş, kamyonete yükledikleri çeşitli atıkları yol kenarına attı. Daha önce yerleştirilen kameralara yansıyan görüntüler Başkan Tugay’ı çileden çıkarttı.

Sosyal medya hesabından söz konusu videoları paylaşan Tugay, şu ifadelere yer verdi: “Yer küçük sanayi sitesi… Yeni yerleştirilen kamera ile bunlar tespit edildi. Gerçekten insanın içi acıyor. Bu insanlarla birlikte yaşıyoruz ve bunların yarattığı kirlilik ve karmaşa ile başa çıkmaya çalışıyoruz.”

Öte yandan kamera görüntüleri sayesinde söz konusu aracın plakası tespit edildi. Plaka ile kimlik tespitinin de yapılmasının ardından çöp atan kişiler hakkında cezai işlem uygulanacak.