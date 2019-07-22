Karşıyaka'da denetimler sıklaştı

Kent içi disiplini korumak, halkın huzuru ve sağlığını güvence altına almak için çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Belediye ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta 5 fırın ve 5 markette kontroller yapıldı.

Karşıyaka'da denetimler sıklaştı
22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:01

Karşıyaka Belediyesi Zabıta, Çevre ve Ruhsat müdürlükleri işbirliğinde gerçekleştirilen fırın denetimlerinde; ruhsatlar, genel temizlik koşulları ve gıdaların muhafaza şartları kontrol edildi, üretimde kullanılan malzemeler ve depo alanlarındaki hijyen durumları incelendi. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için iş yeri sahiplerine uyarılarda bulunuldu. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ayrıca, 5 farklı markette de denetimler yaptı. Bu kapsamda ilgili yönetmelikte tanımlanan fiyat etiket örneğini ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 market hakkında tutanak tutuldu.

Uygunsuz faaliyete geçit yok

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay "Yurttaşlarımızın huzuru ve sağlığını korumak, güvenle alışveriş yapabilecekleri ortamlar oluşturmak için denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Karşıyakamızda kaçak, uygunsuz ve sağlıksız faaliyetlere geçit vermeyeceğiz. Kontrollerimiz aralıksız olarak devam edecek" dedi.

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