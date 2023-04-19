Karşıyaka'da dopdolu 23 Nisan kutlaması

Karşıyaka Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl da renkli ve dopdolu etkinlikler ile kutlayacak

Karşıyaka Belediyesi; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bugünün küçükleri, yarının büyükleri” dediği ve çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl da renkli ve dopdolu etkinlikler ile kutlayacak. 22 Nisan Cumartesi ve 23 Nisan Pazar günü, gün boyunca devam edecek etkinliklere Zübeyde Hanım Mahallesi 100. Yıl Meydanı ile Cordelion Tay Park ev sahipliği yapacak.

İKİ GÜN SÜRECEK

23 Nisan Çocuk Şenliği’nin ilk günü Zübeyde Hanım Mahallesi 100. Yıl Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Saat 13.00 ile 17.00 saatleri arasında gün boyu devam edecek etkinliklerle çocuklar eğlenerek öğrenecek, sahne gösterileriyle ise eğlence doruğa çıkacak. Sahne gösterileri kapsamında interaktif dans, paraşüt oyunu, bubble show, Alp Abi stand up gösterisi, sihirbaz, ritim atölyesi, şef sensin ve çocuk şarkıları programları olacak. Yetenek parkurunun da yer alacağı alanda koordinasyon egzersizleri yapılacak; voleybol, mini futbol ve badminton oynanacak. Şenlik çeşitli atölye çalışmalarına da ev sahipliği yapacak. Şapka, geri dönüşüm, mozaik ve tohum dikim atölyeleri miniklerin katılımıyla ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilecek.

ATÖLYELER İLE RENKLENECEK

Şenliğin ikinci gününde eğlence Cordelion Tay Park’a taşınacak. Saat 13.00 ile 17.00 saatleri arasında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Sahne gösterileri Karşıyaka Belediyesi Bale Ekibi’nin programıyla başlayarak Mady dans gösterisi, çocuk zumbası, ritim atölyesi, Alp Abi stand up gösterisi, jonglör ve sihirbaz gösterisi, bubble show ve şef sensin etkinlikleriyle devam edecek. Finalde de çocuk korosu sahne alarak şarkılarla 23 Nisan coşkusunu zirveye taşıyacak. Yine bir yetenek parkurunun da yer alacağı alanda bocce, koordinasyon egzersizleri, tay tay bisiklet, voleybol, mini futbol ve badminton etkinlikleri yapılacak. Şapka, geri dönüşüm, mozaik ve tohum dikim atölyeleri de Cordelion Tay Park’taki yerini alacak.

Karşıyaka Belediyesi’ne bağlı anaokullarında da tören, mangal ve şarkı dinletileri programları ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanacak.

Öte yandan; 23 Nisan 2023 Pazar günü Fikri Altay Mahallesi Ahmet Beko Spor Tesisleri’nde ‘Çocuk Futbol Turnuvası’ düzenlenecek.