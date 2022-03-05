Karşıyaka'da dopdolu 8 Mart programı!

Karşıyaka Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla dopdolu bir program hazırladı

Söyleşi, konser ve törenlerle hem farkındalık yaratmak hem de vatandaşların iyi vakit geçirmesini amaçlayan etkinlik dizisi, 5-6 Mart'ta düzenlenen Üretici Kadın Pazarı ile başlayacak. Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi karşısındaki Zühtü Işıl Meydanı'nda kurulan pazar, iki gün boyunca sabah saat 9 ile akşam 8 arasında vatandaşları ağırlayacak.

ACİL YARDIM HATTI İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

7 Mart Pazartesi günü de Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü arasında protokol imzalanacak. "Kadına yönelik şiddet önlenebilir, yalnız değilsiniz biz varız" sloganıyla imzalanacak protokol ile TKDF tarafından kurulan acil yardım hattı için iş birliği yapılacak. Bu protokol ile; belediye çalışanları ve Karşıyaka'daki vatandaşların şiddet ve istismar vakalarında ihtiyaç duydukları hukuki, psikolojik ve sosyal desteğe, daha kolay ulaşmaları hedefleniyor. İmza töreni Pazartesi günü saat 11.30'da Karşıyaka Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek.

YÜRÜYÜŞ DÜZENLENECEK

Saat 16.30'da Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarı ziyaret edilecek. Anıt mezarda bir anma töreni gerçekleştirilecek, katılımcılar Zübeyde Anne'nin kabrine çiçek bırakacak. Ardından saat 17.00'de Karşıyaka İzban'dan Karşıyaka İskele'ye yürüyüş düzenlenecek. Burada dövizler ve sloganlarla farkındalık yaratmaya çalışılacak.

SUNAY AKIN'IN GÖSTERİSİ OLACAK



Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi, 8 Mart'ta önemli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Saat 13.00'te Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı'nda yıl boyu kurslardan yararlanan kadınların hazırladığı Mahalle Merkezleri El Emeği Pazarı'nın açılışı yapılacak. Pazar, 8- 9 ve 10 Mart'ta açık olacak. 13.30'dan itibaren "Girişimci Kadınlar Konuşuyor" başlıklı söyleşi ile kadınlar, hikaye ve deneyimlerini aktaracak. Saat 18.30'da Karşıyaka Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Hüseyin Tolu önderliğinde mini bir konser verecek. 20.30'da da Sunay Akın Karşıyakalılar ile bir araya gelerek "Önce Kadınlar ve Çocuklar" isimli gösterisini izleyicilerle buluşturacak.