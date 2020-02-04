Karşıyaka'da engeller dansla aşılıyor

İki yaşındayken geçirdiği çocuk felci nedeniyle tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren ve dans yarışmalarında kazandığı madalyalarla adını duyuran milli sporcu Osman Ertöz, şimdi de bedensel engelli bireylere dans etmeyi öğretecek. Karşıyaka Belediyesi tarafından Ertöz ve partneri Yeşim Eryiğit eşliğinde gerçekleştirilecek Tekerlekli Sandalye Dans Kursu, 15 Şubat'ta Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nde kapılarını açacak.

Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde santral memuru olarak görev yapan bedensel engelli Osman Ertöz (57), basketbol, aikido ve atletizm gibi spor dallarının ardından 2016 yılında başladığı tekerlekli sandalyede dansta da Karşıyaka'nın ve Türkiye'nin gururu oldu. Ulusal çapta pek çok başarıya imza atan Ertöz, Türkiye Bedensel Engelliler Dans Milli Takımı formasıyla da önemli başarılar elde etti. Milli sporcu, Avrupa'da kazandığı pek çok derecenin yanı sıra, 2018'de Slovakya'daki Dünya Kupası'nda ikinciliğe, 2019'da Almanya'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda dördüncülüğe ulaştı. Bugüne kadar katıldığı her organizasyondan dereceyle döndüğü için 'madalya avcısı' olarak anılan milli sporcu, bu sayede pek çok bedensel engelliyi de dansa özendirdi.

Ücretsiz, yaş sınırı yok

Türkiye'de tekerlekli dans branşının büyük ilerleme kaydettiğini ve ilginin giderek arttığını söyleyen Osman Ertöz, Karşıyaka Belediyesi bünyesinde açılacak kurs ile bu alanda eğitim olanağı yaratmak istediklerini söyledi. Kursun yaş sınırı olmaksızın, dansla tanışmak, kendini geliştirmek ve sosyal yaşama katılmak isteyen tüm engellilere açık olduğunu söyleyen Ertöz "Kursumuz ücretsiz. Her cumartesi 16.00 ile17.00 saatleri arasında Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nde birlikte dans ederek keyifli zaman geçireceğiz, becerilerimizi geliştireceğiz. Eğitmen olarak, yarışmalarda koreografi ve müzikleri birlikte belirlediğimiz partnerim Yeşim Eryiğit de bizimle olacak. Katılmak isteyenler 0542 574 44 73 numaralı telefondan kayıt yaptırabilir" dedi.

Dans özgürlük demek

Dans etmenin kendisini özgür hissettirdiğini ve mutlu ettiğini anlatan Ertöz, şöyle devam etti: "Gençlik dönemimden beri aralıksız olarak sporla uğraşıyorum. Karşıyaka Engelliler Spor Kulübü Başkanıyım. Profesyonel basketbol oynadım, atletizm derecelerim var, aikidoda siyah kemer sahibiyim. Yamaç paraşütü yapıyorum. Çeşitli müzik topluluklarında yer alıyorum. Dans da aslında benim için hobi olarak başladı. Sonrasında Alman milli takım hocasından eğitim aldım ve kendimi geliştirdim. Milli takımda yer almak benim için en büyük gurur oldu. Milli sporcunun olmanın yanı sıra, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu'ndan Antrenör Belgesi'ne de sahibim. Kendimi hiçbir zaman engelli olarak görmedim. Özgür yaşamayı çok seviyorum. Benim için dans bir özgürlük. Yaptığım hiçbir şeyi zorla yapmıyorum, önce kendim için yapıyorum sonra çevreme ışık saçmaya çalışıyorum. Tekerlekli sandalyede dansa olan ilgi de milli takım olarak kazandığımız başarıların ardından daha da arttı. Ancak bu alanda eğitim olanağı yok denilecek kadar az. Karşıyaka Belediyesi bünyesinde açacağımız kursumuz, bu nedenle önemli bir misyon taşıyacak. Resmi bir kurum çatısı altında, profesyonel bir antrenör ile ilk kez böyle bir kurs gerçekleşecek. İlgi duyan herkesi bekliyor, bu kursun diğer kurumlara da örnek olmasını diliyorum."