Karşıyaka'da engellilerin sesi oluyor

İşitme engelli bir anne ve babanın kızı olarak dünyaya gelen Deren Elmalı Kaya, küçük yaşlarda öğrendiği işaret dili sayesinde sessiz hayatların sesi oldu. Daha fazla insana yardım edebilmek için işaret dili tercümanlığını meslek haline getiren ve 4 aydır Karşıyaka Belediyesi'nde görev yapan Kaya, işitme ve konuşma engelli bireylerin en hızlı ve kolay şekilde kurumdan hizmet almasını sağlıyor.

Karşıyaka Belediyesi, ilçede yaşayan işitme ve konuşma engelli vatandaşlara artık profesyonel işaret dili tercümanı aracılığıyla hizmet veriyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında Belediye Halkla İlişkiler Birimi'nde göreve başlayan Deren Elmalı Kaya, tüm sorun ve ihtiyaçlarının çözümü için engellilere tercüman oluyor. Kaya, kendisine yapılan başvuruları ilgili belediye birimlerine ileterek çözüm sağlıyor ve duruma ilişkin engelli vatandaşlara geri bildirimde bulunuyor.

Dünyam sessizdi

Özverili çalışması ve güler yüzüyle kısa zamanda engelli bireylerin sevgisini kazanan ve yardım meleği olarak anılan Deren Elmalı Kaya, anne ve babasının işitme engelli olması nedeniyle işaret dilini 'ana dili' olarak tanımlıyor. Küçük yaşlarından itibaren sadece ailesine değil, ihtiyacı olan tüm engellilere işaret dilini kullanarak yardım etmeye çalıştığını anlatan Kaya "Ben tıp literatüründe 'CODA' olarak tanımlanan, yani ebeveyni işitme engelli olup kendisi engelli olmayan bir bireyim. İşaret dilini ailemden görerek, çok küçük yaşlarda öğrendim. İlk onların tercümanı oldum. Sonra çevremizdeki engelli insanlara da yardım etmeye başladım. Sessiz dünyanın içinde büyüdüğüm için sıkıntılarını çok iyi anlıyorum ve onlara en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi.

Herkese yardım ediyorum

Profesyonel olarak 10 yıldır işaret dili tercümanlığı yaptığını söyleyen Kaya, şöyle devam etti: "Daha fazla insana yardımcı olabilmek için, gerekli sertifikaları alıp 10 yıl önce işaret dili tercümanlığı yapmaya başladım. İşitme engellilerin karate, judo taekwondo ile kadın hentbol milli takımlarının tercümanlığını yapıyorum. 4 aydır Karşıyaka Belediyesi'nde görev yapmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Sadece belediyedeki işleri değil, tüm sıkıntıları için işitme engellilerimize hizmet vermeye çalışıyorum. Kendi cep telefonumdan dahi gece gündüz herkese yardımcı olmaya gayret ediyorum. Bir kurumda profesyonel işaret dili tercümanının bulunması gerçekten çok önemli bir ihtiyaç. Bu ihtiyacı gören ve gereğini yapan Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a, Karşıyaka'da yaşayan tüm işitme engellerimiz adına teşekkür ediyorum ve örnek olmasını diliyorum."