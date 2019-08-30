Karşıyaka'da halk buluştu

Karşıyaka Kaymakamlığı koordinasyonunda her ay gerçekleştirilen 'Vatandaşla Buluşma Toplantıları', Ağustos ayında Aksoy Mahallesi ve Donanmacı Mahallesi sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Karşıyaka'da halk buluştu
30 Ağustos 2019 Cuma 13:51

Karşıyaka Ortaokulu'nda yapılan toplantıda; Karşıyaka Kaymakamı, Karşıyaka Belediye Başkan Vekili, İlçe Sağlık Müdürü, İlçe Tarım ve Orman Müdürü, Telekom Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Karşıyaka Müftüsü, vatandaşlar ile bir araya geldi. Toplantıya yoğun ilgi gösteren mahalle sakinleri; güvenlik, sağlık, temizlik gibi çeşitli konulardaki istek, şikayet ve önerilerini dile getirdi.

Sorunlar çözülecek

Vatandaşlar tarafından iletilen konuların takipçisi olacaklarını söyleyen Karşıyaka Belediye Başkan Vekili Saadet Çağlın, "Aksoy ile Donanmacı Mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın ilettiği ve belediyemizin sorumluluğundaki talepleri tek tek not aldık, ilgili birimlerimize ileterek çözümünü sağlayacağız. Hizmetlerimize halkın talepleri doğrultusunda yön vermeye ve kentin tüm kurumları ile iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaş Buluşma Toplantıları'nda emeği geçen ve katılan herkese Karşıyaka Belediyesi adına teşekkür ediyorum" dedi.

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