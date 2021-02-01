Karşıyaka'da iki aile birbirine girdi: 5 yaralı

İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı, 1 kişi ise gözaltına alındı

Olay dün akşam saat 22.30 civarında İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Örnekköy mahallesinde yaşayan iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay silahlı kavgaya dönüştü. Kimliği belirlenemeyen bir kişi pompalı tüfekle Ş.İ., E.İ. ve T.İ.'yi vurarak yaraladı.

Olayda E.İ. ve O.D. ise darbedilerek yaralandı. Çevredekiler olayı polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu tedavilerinin ardından taburcu edildiği bilgisi verildi. Olayla ilgili bir kişi ise gözaltında. Soruşturma sürüyor.