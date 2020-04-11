Karşıyaka'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Karşıyaka'da, iki otomobilin çarpışması sonucu Tuğçe Yılmaz (33) hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Karşıyaka'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
11 Nisan 2020 Cumartesi 15:25

Kaza, saat 19.30 sıralarında Bostanlı Hasan Ali Yücel Caddesi'nde meydana geldi. Bostanlı'dan Karşıyaka yönüne giden 35 AP 1265 plakalı sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek, 35 ACN 093 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de hurdaya dönerken, araçta sıkışan Tuğçe Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, Çiğli Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası yolda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Otomobillerin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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