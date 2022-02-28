Karşıyaka'da ikinci el pazara kuruldu

Karşıyaka Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu Bostanlı Pazar Yeri'nde kurulan 2. El Pazarı büyük ilgi görürken, ücretsiz olarak stant açan vatandaşlar kullanmadıkları eşyalarını kazanca dönüştürme imkanı buldu

Pazarda ikinci el giysi, oyuncak, kadın-erkek aksesuarları, antika, orijinal kitap, kaset, dergi ve hediyelik ürünlerin yanı sıra elektrikli ve elektronik aletler de satışa sunuldu. 09.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleşen pazarda “Geri dönüşüm muhteşem olacak” ve “Evde tutma hayat ver” sloganları kullanıldı.

Hem ücretsiz stant tahsisine hem de pazara gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Geçen yıl da gerçekleştirdiğimiz ve ilgi gören ikinci el pazarımızı yeniden açtık ve geleneksel olarak belirli periyotlarla devam ettirmek istiyoruz. Bu pazarın müdavimleri var ve sıkça düzenlenmesi için talep alıyoruz. Uygun fiyatla eşyaların dönüşümüne tanıklık ediyoruz. Katılan herkese teşekkürler” diye konuştu.