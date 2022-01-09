Karşıyaka'da iklim değişikliği ile mücadeleye özel müdürlük

Karşıyaka Belediyesi, dünyayı tehdit eden iklim değişikliği ile daha etkin şekilde mücadele edebilmek ve karar alma süreçlerini hızlandırmak amacıyla "İklim Değişikliği Müdürlüğü" kurdu. Yılın ilk Belediye Meclisi toplantısında alınan karar doğrultusunda kuruluş çalışmaları tamamlanan müdürlük, katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde tüm ilgili kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği içerisinde faaliyetlerini sürdürecek

Bu kapsamda; sera gazı emisyonlarının düşürülmesi, enerji verimliliği, korumacı arazi kullanımı yaklaşımıyla kentsel planlama, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması, düşük emisyonlu ulaşım, kentsel hareketlilik, doğal afetlere karşı dirençli kent ve kentli yapılanması için altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi, kamu sağlığı, orman varlığı, biyoçeşitlilik, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım başlıkları altında proje ve hizmetler gerçekleştirilecek. Müdürlük, iklim değişikliğinin nedenleri ve sonuçlarını değerlendirerek, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı 2021'de yayınlanan eylemleri, ulusal ve uluslararası anlaşmalar ile değişen mevzuatın gerektirdiği planlar, uygulamalar ve faaliyetleri de hayata geçirecek.

"SORUMLULUĞUMUZ VAR"

İklim Değişikliği Müdürlüğü'nün kuruluş amaçları hakkında bilgi veren Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Saadet Çağlın "Uzun zamandır uluslararası platformların gündeminde olan iklim değişikliği; son yıllarda yaşadığımız olağan dışı meteorolojik olaylar, kuraklık ve doğal afetler kaynaklı can ve mal kayıplarıyla, toplumun her kesiminde gelecek endişesine yol açmıştır. Son 200 yıl içinde insan eliyle yaratılan küresel ısınma ve doğal kaynakların sorumsuzca tüketilmesi sonucu yaşanan iklim krizini durdurmak ve hem kent hem de toplum olarak olumsuz etkilerden korunmak için kurumsal ve bireysel açıdan tüm taraflara görev sorumluluklar düşmektedir" dedi.

İKLİMİN KENTLEŞMESİ

İklim değişikliğinin kent yaşamı için ciddi tehditler oluşturduğuna dikkat çeken Çağlın, şöyle devam etti: "Kentler; iklim değişikliğinden kaynaklanan sıcaklık ve sıcak gün sayısındaki artış, daha kısa sürede daha yoğun yağışlar gibi aşırı hava olayları ve bunlara bağlı olarak sel, kuraklık, deniz seviyesinde yükselme gibi afetler nedeniyle oluşan risklerden öncelikle ve en çok düzeyde etkilenmektedir. Kentlerin iklim değişikliğini, iklim değişikliğinin de kentleri etkilediği 'İklimin Kentleşmesi' süreci kentlerin mekânsal planlamasından yönetsel kararlara kadar pek çok konunun iklim değişikliği perspektifinden değerlendirilmesini gerektirmektedir. Biz Karşıyaka Belediyesi olarak bu anlayışla İklim Değişikliği Müdürlüğümüzü kurduk. İklim değişikliği ile mücadele konusuna büyük önem veren Karşıyaka Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın öncülüğünde, önemli ve örnek projeleri hayata geçirmek için çalışacağız."