Karşıyaka'da İnsan Hakları Birimi kuruldu

Belediye ve İzmir Barosu el ele verdi, Karşıyaka'nı İnsan Hakları Kenti yapma hedefiyle, İnsan Hakları Birimi kurdu. Birim insan hakları alanında yaşanan eksiklikleri belirleyecek ve çözüm önerileri geliştirecek.

Karşıyaka Belediyesi, insan hakları alanında yaşanan eksiklikleri belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmek, insan hakları bilincini artırmak ve hak temelli yerel yönetim politikaları oluşturmak amacıyla "İnsan Hakları Birimi" kurdu. İzmir Barosu iş birliği ile açılacak Hak Arama Merkezi başta olmak üzere; çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile ortak projeler yürütecek olan birim, ilk toplantısını yaptı.

Geniş katılım

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde yapılan toplantıya; İzmir Barosu Başkanlığı, Karşıyaka Belediyesi Meclis İnsan Hakları Komisyonu, Karşıyaka Kent Konseyi, Karşıyaka Kent Konseyi Kadın Meclisi, Karşıyaka Kent Konseyi Engelli Meclisi, Türkiye Yardım Sevenler Karşıyaka Şubesi, Karşıyaka Akademi Zihinsel Engelliler Derneği, Roman Toplumu Gençlik Eğitim ve Kalkınma Derneği, Karşıyaka Sağırlar Derneği, İzmir Kadın Dayanışma Derneği temsilcileri katıldı.

Hak Arama Merkezi kurulacak

Toplantıda, 'İnsan Hakları Kenti' vizyonuna uygun çalışmaların birlikte planlanması, iş birliklerinin geliştirilmesi ve ortak etkinlikler düzenlenmesi konusunda karar birliğine varıldı. Ayrıca, Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Barosu arasında önümüzdeki günlerde 'Hak Arama Merkezi' kurulmasına ilişkin protokol imzalanacağı da duyuruldu. Bu merkez aracılığıyla iki kurum tarafından toplumda insan hakları bilincini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılacağı ve adli yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara destek verileceği belirtildi. Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İnsan Hakları Birimi'nin, Karşıyaka'yı 'İnsan Hakları Kenti' haline getirme hedefi doğrultusunda kurulduğunu söyledi, "Birim, kentliyle bağlantısı olan, temsiliyet sağlamasının önemli olduğunu düşündüğümüz kurumlar, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve akademisyenler ile birlikte önemli çalışmalara imza atacak. Nasıl bir yol izleyeceğimize, neler yapacağımıza birlikte karar vereceğiz. Bu amaçla çalıştay ve sempozyum gibi organizasyonlar gerçekleştirebiliriz. Hak Arama Merkezi bu yolda çok önemli bir adım olacak. İzmir Barosu'nun önerisi ve iş birliği ile kuracağımız merkezde, hak arayışında olan ancak sahipsiz kalan, mağduriyet yaşayan insanlara destek verecek, yol göstereceğiz. Kuracağımız iş birlikleri ile örnek çalışmalar gerçekleştireceğimize ve adım adım hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.