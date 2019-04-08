Karşıyaka'da kaza: Sahibi aracı bırakıp kaçtı

Karşıyaka'da kontrolden çıkan otomobiliyle başka araca çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü, aracını bırakıp kaçtı.

Karşıyaka'da kaza: Sahibi aracı bırakıp kaçtı
08 Nisan 2019 Pazartesi 14:18

Tersane girişinde bir aracın kaza yaptıktan sonra takla atıp ters dönmüş olarak kaldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler, 35 EB 3871 plakalı otomobilin Gülgün Çolakoğlu idaresindeki 35 HGC 16 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra kontrolden çıkıp takla attığını tespit etti. Ters dönmüş olarak kalan otomobil sürücüsünü araştıran ekipler, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda sürücünün kaçtığını belirledi.

Otomobilde inceleme yapan ekipler, herhangi bir suç unsuruna rastlamazken araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis, kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Önceki Haber
Kordon'da kıyıya ceset vurdu
Sonraki Haber
Buzdolabının Dış Kısmında Terleme Neden Olur? Nasıl Çözülür?
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.