Karşıyaka'da 'Korona Hakemi' devrede

Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.’ye bağlı; Tersane Kafe, Denizkent Kafe, Gondol Kafe, Park Kafe, Dino Kafe, Taypark Kafe pandemi kurallarına göre yeniden açıldı. Kafelerde, müşterileri hem güldürmek hem de farkındalık yaratmak adına bir uygulama başladı

Kent A.Ş. koronavirüs salgını tehlikesinin devam ettiği bu dönemde misafirlerini hem güldürmek, hem de farkındalık yaratmak adına kafelerde ‘Korona hakemi’ uygulamasını başlattı. Hakem kılığına giren Yeşilçam oyuncusu Osman Cavcı, Tersane Kafe’de maske ve mesafe kurallarına uymayan müşterilere düdük çalıp sarı kart göstererek, onları uyardı. Cavcı, cebinden çıkardığı mezura ile, müşteriler arasındaki mesafeyi ölçerek, dikkatli olmalarını söyledi. Bazı müşteriler uyarılar için teşekkür ederken bazıları ise gülerek tepki verdi. Cavcı, Korona Hakemi olarak haftanın 3 günü Kent A.Ş. kafelerini gezerek, müşterileri uyarmaya devam edecek.

“ŞAKA YOLLU ANLATMAK ETKİLİ BİR FİKİR”

Yeşilçam oyuncusu Osman Cavcı: “İnsanların kurallara uymasına dikkat çekmek için başarılı bir uygulama. Çoğu zaman kuralları unutuyoruz. 1 buçuk metre aslında çok uzak mesafe. İnsanlar 1 buçuk metreyi 70-80 cm sanıyor. Bunu şaka yollu anlatmak çok etkili olabilecek bir fikir. Şaşıranlar oluyor, sarı kart gösterdiğimde gülüyorlar genelde. Restoranda hakem olmadığını bildikleri için komik geliyor. Sanıyorum sempati içinde bu uygulama devam edecek” şeklinde konuştu.

“MÜŞTERİLERİN YÜZLERİNİ GÜLDÜRMEK İSTEDİK”

‘Korona Hakemi’ uygulamasını anlatan Kent A.Ş. Medya Yöneticisi Alper Akdeniz: “Koronavirüs nedeniyle kafelerimiz ve restoranlarımız uzun süredir kapalı. Biz de bununla beraber Kent Medya'dan Yasin Aydoğan'ın projesi olan Korona Hakemi'ni yapmak istedik. Kuralları unutan, kurallara uymayan insanlar için biraz daha mizah ve hiciv katarak, çok değerli sanatçımız Osman Cavcı’yla bir etkinlik gerçekleştirdik. Bunu sürekli hale getirmek istiyoruz. İnsanların bunaldığını biliyoruz. Onların yüzlerini güldürmek istiyoruz. Maske takmak yeni normalde bizim alışkanlığımız olması gerekiyor. Bazen unutulabiliyor, daha mizahi bir şekilde uyarmak istedik. Hastalığın ne kadar ciddi olduğunu da göstermek istiyoruz. İzmir'in en kısa sürede mavi kategorideki iller arasında olması için herkesin daha fazla sorumluluk almasını istiyoruz.

“MÜŞTERİLER DAHA BİLİNÇLİ VE SOĞUKKANLI”

Kent A.Ş. Tesisler Yöneticisi Akif Özcan ise, koronavirüsle ilgili tedbirlerden bahsederek, “Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş. iştiraki olarak, koronavirüs salgını başladığından beri tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Bizden daha önde giden yabancı ülkelerin aldığı önlemleri takibe aldık. Haziran ayında açılmadan önce, kendimize ait genelge yayınladık. O dönemde Büyükşehir Belediyemizin turuncu çember sertifikasına başvurumuzu yaptık. Bir ekip geldi denetledi ve Karşıyaka’da turuncu çember sertifikasına sahip olan ilk tesis ünvanını aldık. Koronavirüs salgınıyla ilgili müşterilerimizin de dikkatli olması, kurallara uyması gerekiyor. Onların bu normalleşmeye, sosyalleşmeye katkı göstermesini sağlıyoruz. Bir önceki açılış dönemine göre müşteriler daha bilinçli, soğukkanlı ve seçici” diye konuştu.