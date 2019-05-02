Karşıyaka'da nefes farkındalığı

Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta (PahSsc) Derneği tarafından düzenlenen 'Nefese Paha Biçilmez' başlıklı etkinlik, 6 Mayıs Pazartesi Karşıyaka'da gerçekleştirilecek. Bostanlı Yasemin Kafe'nin önündeki alanda saat 16.00'da başlayacak organizasyonda, nadir rastlanan bir akciğer hastalığı olan pulmoner hipertansiyona ve organ bağışının önemine dikkat çekilecek.

Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi, Karşıyaka İş Kadınları Derneği, Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Karşıyaka Belediyesi'nin de katkı sağladığı etkinlikte, fizyoterapist eşliğinde nefes egzersizleri ve nefese farkındalık aktiviteleri yapılacak. Dernek üyeleri tarafından; en sık görülen belirtisi nefes darlığı olan, ileri seviyede akciğer ve kalp nakline ihtiyaç duyulabilen, erken teşhis edilmediği takdirde ölümle sonuçlanabilen hastalık hakkında katılımcılara bilgiler verilecek. Organ bağışının önemine ilişkin farkındalık yaratılacak.

Otomatik organ bağışçıları

'5 Mayıs Dünya Pulmoner Hipertansiyon Günü' kapsamında düzenledikleri etkinliğin herkese açık olduğunu belirten PahSsc Derneği İzmir Sorumlusu Tülay Karakaş "Bostanlı'da gerçekleştireceğimiz etkinlikle, pulmoner hipertansiyona karşı toplumsal duyarlılığı artırmak ve organ bağışının önemine dikkat çekmek istiyoruz. Dernek olarak, yaşı 18'den büyük olan herkesin, aksi beyan olmadıkça otomatik olarak organ bağışçısı sayıldığı Belçika modelini destekliyoruz. Etkinliğimizde, bu çağrımızı da bir kez daha dile getireceğiz. Herkesi bekliyoruz" dedi.