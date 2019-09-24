Karşıyaka'da 'Roman Şenliği' düzenleniyor

Karşıyaka Belediyesi, Roman kültürünün zenginliğini paylaşmak ve tanıtmak amacıyla 'Roman Şenliği' düzenliyor. Konserler, dans gösterileri ve el emeği stantları ile kentte Roman havaları estirecek şenlik; 27 Eylül Cuma akşamı Örnekköy Pazar Yeri'nde gerçekleşecek.

Örnekköy Roman Toplumu Gençlik Eğitim ve Kalkınma Derneği işbirliğiyle organize edilen şenlik, saat 19.00'da başlayacak. Organizasyona özel olarak hazırlanan ve graffitilerle süslenen alanda ilk olarak, Karşıyaka Belediye Bandosu konuklarla buluşacak. Ardından, Roman Ateşi Dans Grubu sahneye çıkacak. Romanların tanınmış yerel müzik grupları Bergama Tayfa ile Grup 35 de konserleriyle şenlik coşkusunu zirveye taşıyacak.

Geleneksel meslek stantları

Roman vatandaşlar tarafından açılacak stantlarda; hasırcılık, çiçek süslemeciliği, sepetçilik ve kalaycılık gibi geleneksel meslekler tanıtılacak. El emeği ürünler satışa sunulacak. Bölge esnafının tezgahları ile yiyecek stantları da konuklara hizmet verecek. Şenliğe katılmak isteyen vatandaşlar için saat 18.30'da Karşıyaka Belediyesi ana hizmet binası önünden ücretsiz araç kaldırılacak.

Kentle bütünleşme

Şenliğe tüm Karşıyakalıları davet eden Belediye Başkanı Cemil Tugay "Kültürel çeşitliliğimizin çok değerli bir parçası olan Roman kökenli vatandaşlarımızın kentle daha fazla bütünleşmesini sağlamak istiyoruz. Roman kültürünü yaşatmamız ve doğru tanıtmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçlarla gerçekleştireceğimiz buluşmamızda, birkaç saat için de olsa dertleri, üzüntüleri unutup keyifli bir akşam geçireceğiz. Acımızı paylaştığımız gibi, neşemizi de paylaşıp birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğiz. Herkesi 27 Eylül'de Örnekköy'e bekliyoruz" dedi.