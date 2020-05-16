Karşıyaka'da, 'saksı' hırsızlığı kamerada

Karşıyaka'da, kimliği belirsiz kadının, bir bahçedeki saksıyı çaldığı anlar güvenlik kamerasında yansıdı.

Karşıyaka'da, 'saksı' hırsızlığı kamerada
16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:41

Karşıyaka ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde görenleri hayrete düşüren bir hırsızlık olayı yaşandı. Kimliği öğrenilemeyen bir kadın, sokak üzerinde bulunan bir bahçeye girerek saksı çaldı. Kadının saksıyı çaldığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bahçeye giren kadın sağa sola bakarak, saksının yanına geliyor. Yanında bulunan poşeti çıkaran kadın saksıyı koymaya çalışıyor. Saksıyı poşete sığdıramayan kişi daha sonra saksıyla birlikte bahçeden çıkarak uzaklaşıyor.

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