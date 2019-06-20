Karşıyaka'da sanat sokağa taşındı

Yaz akşamlarını müzik ve sanatla renklendirmek amacıyla 'Kent – KODA Yaz Konserleri'ni başlatan Karşıyaka Belediyesi, ilk etkinliği Latife Hanım Köşkü'nün bahçesinde gerçekleştirdi. Alanı dolduran her yaştan sanatseverler, müzik şölenini büyük ilgiyle dinledi.

KODA sanatçılarından oluşan trio ve quartet gruplar; 25 Haziran'da Latife Hanım Köşkü, 27 Haziran'da da Tay Park'ta halka müzik ziyafeti sunmaya devam edecek. Organizasyon kapsamında yaz sezonu boyunca haftada iki kez, ilçenin farklı noktalarında konserler gerçekleştirilecek.

Herkes davetli

Tüm Karşıyakalıları konserlere davet eden Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Karşıyakamızda sanatı salonlardan sokaklara taşımak ve daha fazla vatandaşımıza ulaşabilmek amacıyla düzenlediğimiz 'Kent – KODA Yaz Konserleri' çok güzel bir başlangıç yaptı. Sanatçılarımıza ve konuğumuz olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yaz boyunca devam edecek konserlere her yaş ve kesimden Karşıyakalıları bekliyorum" dedi.