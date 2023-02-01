Karşıyaka'da Soner geldi, Kerem gitti

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk hedefi bulunan Karşıyaka, ara transfer döneminde kadrosunu önemli hamlelerle güçlendiriyor

İzmir temsilcisi, Isparta 32 Spor'dan Teknik Direktör Selahaddin Dinçel'in eski öğrencisi ön libero Soner Birinci'ye de imza attırırken, süresiz kadro dışı bırakılan Kerem Pala'yı kiralık gönderdi. Kariyerinde geçen sezon Selahaddin Dinçel yönetiminde Fethiyespor'da, 2018-2019'da da Vanspor'da 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayan 29 yaşındaki Soner, sezon sonuna kadar imza attı. Tecrübeli futbolcu, ara transfer döneminde ofansif orta saha Burak Başkaya'dan sonra Dinçel'in eski takımı Fethiye'den Kaf-Kaf'a transfer edilen ikinci isim oldu.

POLAT DA YOLCU

Soner Birinci'nin imzasıyla ara transfer dönemindeki 5'inci takviyesini gerçekleştiren yeşil-kırmızılılarda sezon başında Çorumspor'dan bonservisi alınıp geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan orta saha Kerem Pala, Ofspor'a kiralandı. Karşıyaka, sezon başında Altınordu'dan kiralık gelen Polat Abay'ı da kadrodan eledi. Ara transferde kadrodan elenen isimlerden İhsan Furkan, daha önce Darıca Gençlerbirliği'ne imza atarken, Okan Baydemir ise halen kulüp bulamadı.