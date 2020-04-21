Karşıyaka'da tek tuşla hizmet

Kurumsal internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden sunulan hizmetler sayesinde Karşıyakalılar, evlerinden çıkmadan tek tuşla belediyeye ulaşabiliyor.

Karşıyaka Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde vatandaşlara ‘evde kalın’ çağrıları yaparken, pek çok belediyecilik işlemini de internetten gerçekleştirme imkanı sağlıyor. Kurumsal internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden sunulan hizmetler sayesinde Karşıyakalılar, evlerinden çıkmadan tek tuşla belediyeye ulaşabiliyor. Karşıyaka Belediyesi’nin www.karsiyaka.bel.tr adresli internet sitesi üzerinden; borç ödeme, şikayet ve talep başvurusu, imar durumu ve rayiç bedeli sorgulama gibi çeşitli işlemler yapılabiliyor. Belediye hizmetlerine dair haber ve duyurulara, afet toplanma alanlarına, kent rehberine, dilekçe örneklerine, nöbetçi eczanelere, önemli telefonlara ve daha pek çok bilgiye kolayca ulaşılabiliyor. Ayrıca, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a direk mesaj gönderilebiliyor. Hem iOS hem de Android işletim sistemli telefon ve tabletlere yüklenebilen “T.C. Karşıyaka Belediyesi” adlı mobil uygulama da aynı hizmetlere erişim imkanı sağlıyor. Öte yandan, 444 15 75 numaralı Çağrı Merkezi ile 0530 125 13 55 WhatsApp İletişim Hattı da tüm soru, başvuru, talep ve şikayetler için vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

İnternet tercih edilmeli

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, vatandaşların belediye binasındaki işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirmeleri için çağrıda bulunan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Salgının yayılma riskine karşı alınması gereken en önemli bireysel tedbir evde kalmak. Bu süreçte, belediyemizle ilgili pek çok işlem için de dışarıya çıkıp binamıza gelmenin mecbur olmadığını, internet üzerinden erişim sağlanabildiğini yurttaşlarımıza hatırlatmak istiyoruz. Her bireye, hem kendini hem de çevresini korumak için ‘evde kal’ çağrısı yaparken, biz de tüm olanaklarımızla çalışmaya, mücadelemizi aralıksız şekilde sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.



