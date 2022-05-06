Karşıyaka'da Üç Fidan'a duygu dolu anma

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan idam edilişlerinin 50. yılında Karşıyaka’da anıldı. 6 Mayıs 1972’de sabaha karşı 05:00 sularında idam edilen üç fidanı anmak için Bestekar Yusuf Nalkesen Meydanı’nda bulunan Üç Fidan Anıtı'nda tören düzenlendi. Karşıyaka Belediyesi törende, yaşamını yitiren üç fidanın anısına üç çınar fidanını toprakla buluşturdu, fidanlara can suyu verildi

Törende konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Karşıyaka İlçe Başkanı M. Serdar Koç şunları kaydetti: “Tam 50 yıl oldu, 50 yıl önce üç fidan yaşamdan koparıldı… Bizler ülkemizin faşizme teslim olduğunu, üç fidanın idam edildiğini gördük. Üç fidan hiçbir zaman unutulmayacak; demokrasi için, halkı için mücadele veren bu üç genci unutmayacak ve unutturmayacağız. Kendilerini saygıyla anıyorum.” Ardından 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Saygı duruşu sonrası sevilen sinema sanatçısı Yüksel Ünal, Can Yücel’in ‘Aşk Olsun Sana Çocuk’ adlı şiirini okudu.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da üç fidanın uğruna hayatını kaybettiği mücadelenin devam ettiğini belirterek, “50 yıl önce bugün, bu saatlerde ülkemizin üç değerli genci, yaşasalardı bu ülkeye önemli hizmetler verecek olan üniversiteli üç genci haksız bir idam mahkumiyeti ile bizlerden koparıldı. Onların savunduğu idealler, aslında bugün hala uğruna mücadele ettiğimiz eksiklerimiz. Mustafa Kemal Atatürk’ten itibaren bu ülkeyi bağımsız, demokratik bir Cumhuriyet yapmak için yapılan ve yapılmakta olan mücadele. Öylesine bir yara oluşturuldu ki 50 değil 500 yıl da geçse kanayarak bu ülkenin vicdanında var olmaya devam edecek. Onların taşıdığı bayrağın yere düşmediğini belirtmek isterim, hepsini saygıyla anıyorum; ruhları şad olsun” şeklinde konuştu. Tören sonunda katılımcılar anıta kırmızı karanfil bıraktı.